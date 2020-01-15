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  4. Sigorta şirketleri İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nı hayata geçirdi

Sigorta şirketleri İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nı hayata geçirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik güçlerini birleştirerek, İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nı devreye soktu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent, sigorta şirketlerini bir araya getirerek İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'na start verdi.

İTÜ ARI Teknokent'in düzenlediği etkinlikte Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik güçlerini birleştirerek, İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nı hayata geçirdi.

Program kapsamında sunulan pek çok desteğin yanı sıra, girişimlerin sektöre erişimi sağlanacak ve başarılı olan girişimlere 1 milyon TL ödül olarak verilecek.

Etkinlikte konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nda yeni InsurTech çözümleri üretecek girişimleri geliştirmek, bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak adına Türkiye'nin sigorta sektöründeki isimlerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tunçalp, "Türkiye'nin bu değerli kurumları, üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde başlatılan InsurTech Programı ile girişimcilere destek olarak, kendi sektörlerinin geleceğine yön verecek. Böylelikle İTÜ Çekirdek, sigorta sektörünün de inovasyon merkezi olacak." dedi.

- "Sigorta sektörü geniş ürün yelpazesine sahip"

İTÜ Çekirdek Program Danışmanı ve Mentoru Okan Utkueri şunları kaydetti:

"Sigorta sektörü, birey ve kurumların yaşam döngüsünün tüm kritik anlarına dokunan, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Dolayısıyla, son dönemde öne çıkan teknolojiler, sigorta sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Aynı zamanda, içinde olduğumuz dijitalleşme sürecinde sektörün üzerinde yoğunlaştığı ve çözüm arayışında olduğu birçok problem noktası var. Sigorta sektörü ve girişimciler için çok önemli fırsatlar sunan bu programın, sektörümüzün geleceği adına atılmış büyük bir adım olduğunu düşünüyorum."

Aksigorta Strateji ve Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Öge, geçmişten farklı olarak her şeyin aynı anda farklılaştığını, aynı anda olgunlaştığını dolayısıyla etkisini çok daha fazla gösterdiğini belirtti.

Öge, "Sigorta şirketleri ve sektör olarak bizimde mevcuttaki iş modellerimizi güncellememiz hatta sektörün geleceğini hep birlikte şekillendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Sektör olarak tedarikçi bakış açısından müşteri bakış açısına geçilmesi gerektiğini belirten Öge, "Bizi ürünlerimizi hasar tutarı, maliyet ekseninde şekillendiriyoruz. Günün sonunda tercih edilen olunabilmek için sigorta sektörünü müşterilere yaygınlaştırmak için ihtiyacı karşılayan kolay, yalın, anlaşılır müşterilerin ihtiyacını karşılayan ürün ve hizmet modellerini geliştirmemiz lazım." açıklamasında bulundu.

Veri üzerinden işlerini fiyatlandırdıklarının altını çizen Öge, "Sattığımız ürünün riskini koyuyoruz ama geçmişte olmayan veriler şu anda bir yerde depolanıyor. Bir yerde keşfedilmeyi bekliyor. Buradaki verileri keşfederek, keşfedilen veriler fiyatlamadan hasar yönetimine yaptığımız kampanyalara dağıtım kanalı denetimine kadar her şeyi değiştirecek." dedi.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, bu etkinliğin sektörde rekabet edenlerin iş birliği çerçevesi için çok iyi bir platform olduğunu kaydetti.

Obalı, kişilere uygun terzi işi ürünler verilebilmesi için onların verilerini doğru algılayabilmek, ihtiyaçların doğru analiz edilmesi gerektiğini, onun için burada çok ciddi bir gelişim alanı olduğunu söyledi. Obalı, "Burada geliştirilecek her ürün nesnelerin interneti ile önemli bir servis olacak. Burda kişileştirilmiş ürünler en büyük servis alanı gibi gözüküyor." açıklamasında bulundu.

- "Sigorta sektörü çok karmaşık bir sektör"

HDI Sigorta Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Emrah Çalık, sigorta sektörünün çok karmaşık bir sektör olduğunu, her sektörde olduğu gibi sigorta sektörünün de bu dönüşümü yakalamaya çalıştığını kaydetti.

Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak mevzuat olsun mevcut süreçler olsun dönüşümü yakalamakta biraz zorlanıyoruz. Fakat diğer tarafta fırsatlarımız var. Özellikle sigorta bilgi merkezi Türkiye'deki yapılanmasına baktığınızda dünyadaki sigorta sektöründe örneği görülmemiş bir yapısı var. Gerçekten bir çok veriyi merkezi bir şekilde elinde tutuyor. Bizim tarafa geçip baktığınızda büyük veriyi kullanma adına sektörlere bütünsel bir ışık tutabilme adına bence önemli bir kaynak bilgi merkezi."

Allianz Müşteri Yönetimi Direktörü Erkan Işıksal, değişen bir müşteri ile karşı karşıya olduklarının altını çizdi.

Işıksal, "Şu anda bizim ürünlerimizin potansiyel müşterisi olmanın ilk adımını atan kişiler hayatlarında cep telefonun olmadığı dönemi yaşamamış olan kimseler." şeklinde konuştu.

Işıksal, "Farklı sektörlerde farklı şirketlerden farklı deneyimler yaşayarak bu deneyimleri bu sektörlerde öğrendiklerini sigorta şirketlerinde de yaşamak isteyen müşteri ile karşı karşıyayız. Bu eksende globalde ve yerelde çözümler bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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