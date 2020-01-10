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  4. Siirt’te çinko metal külçe üretim tesisi kuruluyor

Siirt’te çinko metal külçe üretim tesisi kuruluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Siirt Organize Sanayi Bölgesinde çinko metal külçe üretim tesisi temel atma töreni gerçekleştirilecek.AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof.

Siirt’te çinko metal külçe üretim tesisi kuruluyor

Siirt Organize Sanayi Bölgesinde çinko metal külçe üretim tesisi temel atma töreni gerçekleştirilecek.
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay’ın girişimleriyle, iş adamı Fikret Baydarman tarafından Siirt’te çinko metal külçe üretim tesisi kuruluyor. Birçok yönüyle Siirt’in en stratejik yatırımı olarak kabul edilen çinko metal külçe üretim tesisinin, Türk-Katar ortaklığıyla gerçekleştirileceği, ilk fazda yıllık 30 bin, tamamlandığında ise toplamda 90 bin ton külçe çinko üretimi gerçekleştirileceği öğrenildi. 145 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek tesisin, 102 milyon dolara mal olacağı belirtildi.

Türk madenciliği Siirt’te hayat bulacak
Milletvekilliği döneminde söz verdiği tüm projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, bunlardan biri olan çinko fabrikasının temelini, cumartesi günü düzenlenecek törenle Siirt Organize Sanayi Bölgesinde atacaklarını söyledi. Fabrikada binlerce gencin istihdam edileceğini belirten Aktay, "Siirt’te kuracağımız fabrikanın tamamlanmasıyla 3 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Katarlı yatırımcıların ortaklığıyla kuracağımız tesisin proje bedeli 102 milyon dolar tutarındadır. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecektir. Bu rakam Türkiye’nin yıllık çinko ithalatının yüzde 38’ine tekabül ediyor. Milletvekilliğim döneminde söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yurt dışı seyahatlerimde yabancı yatırımcılarla projelerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Bu tür projeler zaman almakla birlikte gerçekleştiğinde memleketin çehresini değiştirecek niteliktedir. Siirtli vatandaşlarımıza söz verdiğimiz diğer önemli projelerimizi de sırayla hayata geçireceğiz. Bakır fabrikası ve termal kaplıcayla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm bu yatırımları gerçekleştirmek için ilk günden beri bizimle birlikte hareket eden ve büyük çaba harcayan iş adamı Fikret Baydarman’a, projelerimize büyük destek sağlayıp, bizlere teveccüh gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, valimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, bu yatırımın ülkemize, bölgemize ve Siirtimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Binlerce gencimize istihdam sağlayacak"
Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman da çinko fabrikasını memleketi Siirt’te kurmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Aktay’ın destekleriyle 3 yıldan beri stratejik projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Baydarman, şunları kaydetti:
"Siirt, madenler açısından zengin bir bölge. Yasin Aktay hocamızla birlikte bu zenginliğimizi ekonomimize kazandırmak amacıyla 3 yıldan beri çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemize ve memleketimize yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Siirt’te kuracağımız çinko metal külçe üretim tesisini, Yasin Aktay hocamızın girişimleriyle Katarlı ortaklarımızla memleketimize kazandıracağız. Bu, ülkemizin en stratejik yatırımlarından biri olacak. Binlerce gencimize istihdam, ilimizin ekonomisine de büyük katkı yapacak."
Fikret Baydarman, hayata geçirecekleri tesisin su ihtiyacı için oluşturacakları 300 bin metrekarelik göletin de bölgenin çevre güzelliğine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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