Silahlı Kuvvetler'in yeni zırhlı aracı Pars, Petlas lastiklerle donatıldı

İSTANBUL (AA) - Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ ve Nurol Makina AŞ tarafından ortak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA, Petlas’ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği Petlas lastikleri kullanıyor.

Petlas açıklamasına göre, Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası Petlas’ın, Ar-Ge ve üretim yatırımları arasında, milli savunma sanayine yönelik ürün geliştirilmesi ve üretimi öncelikli konu olarak yer alıyor. Bu şekilde kuruluş misyonunu yerine getirmeye devam eden Petlas, milli savunma sanayisinin lastik ihtiyacını yerli Ar-Ge ve yerli üretimle karşılıyor. Petlas’ın ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor.

Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ. ve Nurol Makina AŞ. tarafından ortak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA, Petlas’ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği Petlas lastikleri kullanıyor.