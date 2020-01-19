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  4. Silikon Vadisi ultra hızlı teslimata 38 milyon dolar yatırdı

Silikon Vadisi ultra hızlı teslimata 38 milyon dolar yatırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yabancı girişimci, Türk teslimat sitesi Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yabancı girişimci, Türk teslimat sitesi Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl Ar-Ge Merkezi Belgesi alan getir.com’u tebrik ederek, "Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye’de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip ’turcorn’lar çıkarmak. Türkiye’nin geleceğinden umutluyuz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Getir Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Varank, Getir’in her ne kadar perakende işi yapan bir şirket olarak gözükse de aslında bir teknoloji firması olduğunu belirterek, “Çok önemli bir iddia ile ortalama 10 dakika sürede müşterilerinin siparişlerini yetiştirme hedefiyle yola çıkmış bir firma. Bunun arkasında büyük bir teknoloji var. Onun için burayı bir teknoloji firması olarak ziyaret ediyorum” dedi.

"Türkiye’de girişimciliği yüzde 90 oranlarında kamu destekliyor"
Getir hakkında daha önce bilgi sahibi olduğunu, şirketin yurt dışından aldığı yatırım ile gündeme geldiğini ifade eden Varank, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ilan ettik. Buradaki en önemli maddelerden bir tanesi de girişimciliğin desteklenmesiydi. Türkiye’de girişimciliği yüzde 90 oranlarında kamu destekliyor. Bunun değişmesini, özel sektörün yeni filizlenen girişimlere yatırım yapmasını istiyoruz” diye konuştu.
Bakan Varank, Getir’in yatırım olarak yurt dışından aldığı miktarın Türkiye’deki girişim sermayesi fonlarının bir yıllık yatırımına denk geldiğini vurgulayarak, “Dolayısıyla özel sektörün bu işlere yatırım yapması için bakanlık olarak hem politikaları belirliyoruz hem de elimizden gelen diğer imkanlarla bu alanları destekliyoruz. Biz özel sektöre, taşıdığı küçük risklerin yanı sıra bu işlerin ne kadar büyük fırsatlar getirdiğini anlatıyoruz. Onları girişimcilik sermayedarlığına teşvik edici mekanizmaları geliştiriyoruz. Girişimcilerimiz de kendilerini daha iyi anlatabilmeli, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından fikirlerine yatırımcı çekebilmeli” şeklinde konuştu.
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin iktidarları döneminde geliştirilen projeler olduğunu hatırlatan Varank, “Firmalara kendi bünyelerinde Ar-Ge ve tasarım yaparlarsa Ar-Ge merkezi belgesi veriyoruz. Bu belge sayesinde vergisel avantajlar, birtakım sigorta prim destekleri gibi teşviklerden bu firmalarımız yararlanabiliyorlar. Burada da arkadaşlarımız bu sayede istihdam ediliyor” ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Türkiye’de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip şirketler çıkartmak"
Bakan Varank, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye’de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip şirketler çıkartmak. Bunlara İngilizce’de unicorn deniyor. Biz bunlara ’turcorn’ diyoruz. Önümüzdeki dönemde ’turcorn’ çıkarma hedefimizde böyle girişimlere çok iş düşecek. Melek yatırımcılar, risk sermayedarları ve özellikle finans sektörü yatırımcı rolleriyle daha fazla ön plana çıkmalı. Onları ekosistemin etkin paydaşları haline getireceğiz. Türkiye’nin geleceğinden umutluyuz” dedi.
Getir’in kurucusu Nazım Salur, 4 buçuk yıl önce şirketi kurduklarını ifade ederek, “Getir, dünyada bir ilki başardı, ortalama 10 dakikada bin 200 günlük ihtiyacı müşterinin kapısına götüren bir iş yapıyoruz. Bunu da teknoloji bazlı bir şirket olarak yapıyoruz. Veri işliyoruz, yapay zeka kullanıyoruz. Görüntüde perakende şirketi gibiyiz ama bu işi en son teknolojileri üreterek, sürekli geliştirerek yapıyoruz” diye konuştu.
Salur, Silikon Vadisi’nden gelen yatırımın teknolojiyi ne kadar iyi kullandıklarının ispatı olduğunu anlatarak, “Bir nevi onay olarak görebiliriz. Çünkü Silikon Vadisi, sadece teknolojiyi iyi kullanan gelecekte çok hızlı büyüyebilecek işlere yatırım yapan bir kültüre sahip. Dolayısıyla bu herhangi bir para değil. Herhangi bir yatırımcıdan para almak iyi olabilir. Ama paranın geldiği kaynak önemli. Bu akıllı para. Bize yatırım yapan kişi, Google, Linkedln, Yahoo yeni kurulduğunda yatırım yapmış bir kişi. Google, bugünkü değerinin binde birindeyken o firmaya yatırım yapmış bir kişi Getir’e de yatırım yaptı” şeklinde konuştu.
Bu yatırımın Türkiye açısından önemine işaret eden Salur, “Biz bu ülkenin çocukları olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Hiçbir kompleksimiz yok. Yabancılar yapar, biz sonra yaparız diye bir şey yok. Bazı şeyleri de ilk biz yapabiliriz. Getir de bunun iddiasında. Şimdi de dünyaya taşıyacak bunu” dedi.

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