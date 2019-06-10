Silvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak

GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olan Silvan Barajı'nın yapımı için yürütülen yoğun çalışmalar sürüyor.

"Maliyeti 1 milyar 200 milyon lira"

Bu çerçevede, bir süre önce ihalesi gerçekleştirilen ve firmaya yer tesliminden sonra inşatına başlanan tünel ise barajdan alınacak suyu 97,6 kilometrelik cazibe ana kanalına aktaracak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP kapsamında 15 barajın tamamlandığını, 7 barajın ise yapımının sürdüğünü belirterek, Silvan Barajı inşaatında fiziki gerçekleşmenin yüzde 58'e ulaştığını söyledi.

'DOLGU ÇALIŞMALARININ YÜZDE 63'Ü TAMAMLANDI' Aydın, Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı'nın 8,7 milyon metreküplük dolgu miktarında 5 milyon 500 bin metreküp seviyeye ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Baraj 175,5 metre yüksekliği, 8,7 milyon metreküplük dolgu hacmiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Barajda 24 saat çalışmalar aralıksız sürdürülmekte. Dolgu çalışmalarının yüzde 63'ü tamamlandı. Temelden yüksekliği 175,5 metre olan baraj gövdesinde 91 metre yüksekliğe ulaşıldı. Günlük yaklaşık 10 bin metreküp dolgu yapılmakta. Dolgu çalışmalarının 2019 yılında sona ermesi hedefleniyor."

'MALİYETİ 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA' Barajdaki suyun Silvan ve Babakaya tünelleri aracılığıyla 97,6 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacağına işaret eden Aydın, güzergah değişikliği dolayısıyla Silvan Tüneli'nin yapım işinin bir süre önce ihale edildiğini anımsattı.