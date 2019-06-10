FİNANS

Silvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında, yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak ve Silvan Barajı'nda birikecek suyu verimli topraklarla buluşturacak 13,4 kilometrelik Silvan Tüneli'nin yapımına başlandı.

GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olan Silvan Barajı'nın yapımı için yürütülen yoğun çalışmalar sürüyor.

"Maliyeti 1 milyar 200 milyon lira"

Bu çerçevede, bir süre önce ihalesi gerçekleştirilen ve firmaya yer tesliminden sonra inşatına başlanan tünel ise barajdan alınacak suyu 97,6 kilometrelik cazibe ana kanalına aktaracak.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP kapsamında 15 barajın tamamlandığını, 7 barajın ise yapımının sürdüğünü belirterek, Silvan Barajı inşaatında fiziki gerçekleşmenin yüzde 58'e ulaştığını söyledi.

'DOLGU ÇALIŞMALARININ YÜZDE 63'Ü TAMAMLANDI'

'DOLGU ÇALIŞMALARININ YÜZDE 63'Ü TAMAMLANDI'
Aydın, Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı'nın 8,7 milyon metreküplük dolgu miktarında 5 milyon 500 bin metreküp seviyeye ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Baraj 175,5 metre yüksekliği, 8,7 milyon metreküplük dolgu hacmiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Barajda 24 saat çalışmalar aralıksız sürdürülmekte. Dolgu çalışmalarının yüzde 63'ü tamamlandı. Temelden yüksekliği 175,5 metre olan baraj gövdesinde 91 metre yüksekliğe ulaşıldı. Günlük yaklaşık 10 bin metreküp dolgu yapılmakta. Dolgu çalışmalarının 2019 yılında sona ermesi hedefleniyor."

'MALİYETİ 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA'

'MALİYETİ 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA'
Barajdaki suyun Silvan ve Babakaya tünelleri aracılığıyla 97,6 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacağına işaret eden Aydın, güzergah değişikliği dolayısıyla Silvan Tüneli'nin yapım işinin bir süre önce ihale edildiğini anımsattı.
Aydın, yapımına başlanan Silvan Tüneli'nin yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya mal olacağını belirterek, "Saniyede 212 metreküp su, 13,4 kilometre uzunluğundaki tünel vasıtası ile ovalara aktarılacak. Tünel 10 metre çapında ve tek gözlü olarak inşa edilecek." diye konuştu. Barajdan alacağı suyu Silvan Tüneli'ne aktaracak Babakaya Tüneli'nin inşasının ise sürdüğünü ifade eden Aydın, 5 bin 320 metre uzunluğunda, 7 metre iç çapında ve iki gözlü olarak inşa edilen Babakaya Tüneli'nde yüzde 5 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını sözlerine ekledi. KAYNAK:AA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu Projesi Silvan Barajı Silvan Tüneli

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

10 milyon kişi başvurdu

10 milyon kişi başvurdu

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi ile 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam öngörüyoruz

Bakan müjdeyi verdi! 100 bin kişiye istihdam

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Merkez Bankası ne yapacak?

Hazine 7,4 milyar lira borçlandı

Hazine 7,4 milyar lira borçlandı

EPDK'den elektrik zammı açıklaması

EPDK açıkladı! Elektriğe zam gelecek mi?

"Petrol 30 dolara kadar düşebilir" varsayımı

Fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Fitch: Dolar küresel rezerv para konumunu kaybedebilir

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.