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  4. Simav Eynal Kaplıcaları ara tatilde boş yer kalmadı

Simav Eynal Kaplıcaları ara tatilde boş yer kalmadı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav Belediyesi tarafından işletilen Eynal Kaplıcaları’nda sömestri tatili sebebiyle boş yer kalmadı.

Kütahya’nın Simav Belediyesi tarafından işletilen Eynal Kaplıcaları’nda sömestri tatili sebebiyle boş yer kalmadı. Aylar öncesinden rezervasyon yaptıran müşteriler, ara tatilin başlamasıyla kaplıcadaki apartlarına yerleşti.
Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmet Parlak, “Ara tatil nedeniyle, Eynal Kaplıcaları tam kapasite olarak doldu. 188 apart ve 800 yatak kapasitemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Eynal kaplıcalarına genellikle, Bursa, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Tekirdağ, Konya ve Ankara’dan daimi müşterilerimiz gelmektedir. Emsallerimize göre daha uygun fiyatlara sahip olduğumuzdan öncelikle tercih ediliyoruz” ifadelerini kullandı.
Uşak’tan gelen Murat Oktay Oğur, küçüklüğünde geldiği Eynal Kaplıcaları’na şimdi kızını getirdiğini söyledi. Oğur, hem şifası hem de doğasını beğendikleri için geldiklerini ifade etti. Kızı Mina Oğur ise, Simav’ın Eynal Kaplıcaları’na geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
13 yaşındaki ortaokul 8’inci öğrencisi Ömer Hacıoğlu, Bursa’dan tatilini geçirmek için Eynal Kaplıcaları’na geldiğini söyledi.
Ailesiyle birlikte Bursa’dan geldiklerini söyleyen Nazlı Türkoğlu, “Şifalı suları ve havası için Eynal kaplıcalarını çok seviyoruz” dedi.
Bursa ekibiyle birlikte Eynal kaplıcaları’na gelen 61 yaşındaki Sait Bilaç, “Eynal Kaplıcaları’nın suyu ve hizmetleri güzel, hesaplı ve uygun olmasından çok memnunuz” diye konuştu.
Kaplıca müşterilerinden Tenzile Çalışkan, “Eynal Kaplıcaları’na her yıl geliyorum. Çok memnunum, faydasını görüyorum. Buraya Tekirdağ’dan geliyorum ve her yıl gelmek istiyorum. İlk geldiğim yıl memnun olduğum için bundan sonra da geleceğim” şeklinde konuştu.
Eynal Kaplıcaları’na Eskişehir’den ilk defa geldiğini söyleyen Nigar Beşbilek, ablasını tavsiyesiyle geldiğini belirterek, üç günde ağrılarına iyi geldiğini dile getirdi.

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