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'Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı'

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “ABD ile ticaret hacmimiz son 10 yılda ikiye katlanarak 20 milyar doların üzerine çıktı ancak hala bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabilecek birçok fırsat var. Ben Türkiye’de daha çok Amerikan şirketi ve yatırımı görmek istiyorum. Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı.” dedi.

'Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı'

Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) New York’ta düzenlediği 9. Türkiye Yatırım Konferansı’na katılan Pekcan, “İş Dünyasında Kadınlar” başlıklı oturumda, Dünya Bankası Kadın Girişimciler Finansman Programı Başkanı Priya Basu’nun sorularını yanıtladı.

Türkiye ve ABD’nin uzun yıllardır müttefik olduğuna dikkati çeken Pekcan, buna karşın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için daha önce hiç denenmemiş birçok fırsat bulunduğunu vurguladı.

Amerikalı teknoloji firmalarını Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet eden Pekcan, şunları kaydetti:

“ABD ile ticaret hacmimiz son 10 yılda ikiye katlanarak 20 milyar doların üzerine çıktı ancak hala bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabilecek birçok fırsat var. Ben Türkiye’de daha çok Amerikan şirketi ve yatırımı görmek istiyorum. Şimdi Türkiye’ye gelme, Türkiye’ye yatırım yapma zamanı”

- “Türkiye’yi yüksek gelir grubuna yükseltmenin üç ayağı var”

Pekcan, Türkiye’yi orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmenin 3 ayağı olduğunu kaydederek, bunları teknoloji yatırımları, kadınların iş hayatına katılımı ve KOBİ'lerin ihracatının yükseltilmesi olarak sıraladı.​

Kadınların iş hayatına katılmasına engel olan bariyerlere de değinen Pekcan, “Erkekler, kadınların girişimci olamayacağı veya çalışma isteği olmadığı yönünde bir algıya sahip ancak bu doğru değil.” dedi.

Pekcan, çalışma hayatında karar verici konumlarda genelde erkeklerin bulunmasının da kadınların yükselmesini olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

- "Kadınlara fırsat verdiğinizde, onlar her şeyin üstesinden gelir"

Pekcan, kadınların girişimci olması için cesaretlendirilmesi ve karar verme mekanizmalarına dahil edilerek iş hayatında önemli rol oynamaları gerektiğine vurgu yaparak, “Ticaret Bakanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız ortak çalışmalarla, kadınlar için girişimcilik programları düzenliyoruz ve kadın girişimcilerimize işlerini sürdürülebilir hale getirmeleri konusunda destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerle birlikte düzenlenen projelerde ise kadınlara girişimcilik konusunda 3-4 ay eğitim verildiğini anlatan Pekcan, "Eğitim alan kadınlarımız beklentilerimizi aştı. Türkiye'nin 23 kentinde kadınlarla düzenlenen 110 proje başarıya ulaştı. Kadınlara fırsat verdiğinizde, onlar her şeyin üstesinden gelir." dedi. AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD şirket yatırım ticaret

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