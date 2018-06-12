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Şimşek: Büyüme dengelenecek, iç talep yumuşayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2018 10:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye'de tabii ki yüzde 7 üzerinde bir büyüme olabilmesi için daha köklü dönüşüm sağlamamız lazım. Büyüme yılın ikinci yarısından itibaren dengelenecek, iç talep yumuşayacak" şeklinde konuştu.

Şimşek: Büyüme dengelenecek, iç talep yumuşayacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FOX TV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Esas olanın sürdürülebilir yüksek büyüme olduğunu söyleyen Şimşek, "Gelirin adil dağıtılmasıdır, esas olan. Türkiye'de tabii ki yüzde 7 üzerinde bir büyüme olabilmesi için daha köklü dönüşüm sağlamamız lazım. Büyümenin yılın ikinci yarısından itibaren dengeleneceğini, iç talebin yumuşacağını söylüyorum. Fiyat istikrarını yakalamak, cari açığı makul düzeye düşürmek için zaten tedbir alıyoruz. Para politikasında normalleşme sağlandı. Önemli adım attık, orayı düzelttik. Turizm, dış talep canlı bu bize yardımcı olacak. Orta vadede gördüğümüz yüzde 7,4 büyüme zaten" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir büyüme var. Her şeyden önce büyümenin istihdam yaratıp yaratmadığı önemli" diye konuşan Şimşek şunları söyledi: 1.2 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Son 1 yılda çok önemli. 512 milyonlu Avrupa'da komple 2 milyon kişiye iş bulundu. Son 10 yılda 8,8 milyon vatandaşa iş bulundu. 2002 sonunda AK Parti iktidara geldi. 2003-2017 arasında inşaat sektörüne baktığımızda, bunu bize benzer ülkelerle karşılaştıralım. Üretim içinde yüzde 7 civarında inşaat sektörünün payı var. OECD'nin üzerindeyiz, Avrupa'da yüzde 5,3. Avrupa'nın da üzerindeyiz. İnşaatın payı yüzde 6,9. Geçen sene bu oran daha yüksek, 2017'de bu rakam yüzde 8,6. Bazı ülkelerde Avustralya'da yüzde 8,1, Meksika yüzde 7,8. Avrupa Birliği oldukça oturmuş kuralları, şehirleşme anlamında altyapısı...

TCMB'nin faiz artırımı sonrası zamanlama eleştirilerine cevap veren Şimşek, "Gecikmiş de olsa biz doğru adımı attık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek büyüme ekonomi

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