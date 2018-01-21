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Şimşek, Davos'ta yoğun mesai yapacak

21 Ocak 2018 12:47

Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Zirvesi'nde Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu yıl birçok oturuma konuşmacı olarak katılarak, dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

Şimşek, Davos'ta yoğun mesai yapacak

 Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Zirvesi'ne katılmaya hazırlanan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu yıl "Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul"a da üye olarak seçildi.

 
Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan ve dünya ekonomisinin ele alındığı "Davos Zirvesi" bu yıl 23-26 Ocak'ta, 70'ten fazla ülkeden 350'ye yakın üst düzey katılımcıyla gerekleştirilecek.
 
Dünya Ekonomi Forumu'nun 48'inci yıllık toplantısına Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.

400'ÜN ÜZERİNDE OTURUM YAPILACAK
 
"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenecek ve 4 gün sürecek toplantılarda 400'ün üzerinde oturum gerçekleştirilecek.
 
Şimşek, bu kapsamda "Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Arayışı", "Avrupa İçin Yeni Liderler", "Dünya Ekonomi Liderleri Gayri Resmi Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma", "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması" başlıklı oturumlara konuşmacı olarak katılacak.
 
Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu yıl "Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul"a da üye olarak atandı. Şimşek, belirli ülkelerin yer aldığı söz konusu kurulun gerçekleştireceği toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.
 
Londra'daki yatırımcı toplantılarının ardından Davos'ta da dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, ikili görüşmeler yapacak.
 
Toplantılara, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing de katılacak.
 
AÇILIŞ MODİ, KAPANIŞ TRUMP'TAN
 
Toplantıların açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Donald Trump yapacak.
 
Katılımcıların dünyanın çeşitli bölgelerindeki sorunlarını çözmek için "uluslararası iş birliğini artırma" konusunda görüşler sunacağı toplantılar kapsamında Suriye krizinin de ele alınacağı bir oturum düzenlenecek. Söz konusu oturuma BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlık edecek.
 
İsrail-Filistin krizinin tartışılacağı oturuma ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Rami el Hamdallah da katılacak.
 
Davos'taki toplantılara dünya genelinden katılan liderler birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.
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