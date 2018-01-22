Şimşek: Operasyonun ekonomiye etkisi oldukça sınırlı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında imzalanan protokol törenine katıldı.

Şimşek, Kredi Garanti Fonu protokolünün 55 milyar TL kefalet limitini kapsayacağını açıkladı.

Ankara'da KGF protokolü imza töreninde konuşan Şimşek, "Biz imalat sanayisi yatırımlarını önceliklendirdik. Dolayısıyla bu 55 milyar liranın 25 milyar lirası imalat sanayisi yatırımı. 15 milyar lirası da ihracatçıya. Dolayısıyla en az üçte ikisi imalat ve ihracat yatırımlarına. Bu ikisi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin üretken kapasitesini artırması çok önemli. Bir anlamda biz yeni kefalet limitinin üçte ikisini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz. KGF oldukça etkin bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki dönemde geri dönüşleri de tekrar kullandıracağız" dedi. AA