FİNANS

Şimşek: Operasyonun ekonomiye etkisi oldukça sınırlı

22 Ocak 2018 10:45

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KGF protokolü imza töreninde konuştu. Şimşek; Zeytin Dalı Harekatı hakkında "Operasyonun ekonomiye etkisi oldukça sınırlı" dedi.

Şimşek: Operasyonun ekonomiye etkisi oldukça sınırlı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında imzalanan protokol törenine katıldı.
 
Şimşek, Kredi Garanti Fonu protokolünün 55 milyar TL kefalet limitini kapsayacağını açıkladı. 
 
Ankara'da KGF protokolü imza töreninde konuşan Şimşek, "Biz imalat sanayisi yatırımlarını önceliklendirdik. Dolayısıyla bu 55 milyar liranın 25 milyar lirası imalat sanayisi yatırımı. 15 milyar lirası da ihracatçıya. Dolayısıyla en az üçte ikisi imalat ve ihracat yatırımlarına. Bu ikisi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin üretken kapasitesini artırması çok önemli. Bir anlamda biz yeni kefalet limitinin üçte ikisini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz. KGF oldukça etkin bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki dönemde geri dönüşleri de tekrar kullandıracağız" dedi. AA

 

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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 13 Oy
    konu vatansa sorun güvenlikse paranın bi öneml yok sayın bakan sadece halkı enayi yerine koyup aşırı vergi almayın yeter biz cebimizdeki son kuruşu vermeye razıyız
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  • 6 Oy
    neye zam yapacaksınız yine şimşek bet
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  • 10 Oy
    Sn.BAKAN öncelikle operasyonun masumlar ve kahraman evlatlarımızın sağ-salim olarak evlerine dönmesiyle neticelenmesini nasip etsin. ANCAAAK;SURİYE nin önceki İÇSAVAŞ OLMADAN önceki hali olsaydı TÜRKİYE ORTADOĞUYA,AFRİKAYA MİLYARLARCA DOLARLIK İHRACAT YAPACAK idi. Sadece G.ANTEP-HATAY -KİLİS ve yakın şehirlerde EKONOMİK OLARAK ZARAR İÇİNDE OLANLARIN SAYISI ARTMIŞ HALDEDİR. İHRACAT ise bu savaş olmasaydı 200 MİLYAR DOLARI AŞARDI. Fakaat sizde ne bunları görecek göz,ne masumların hayatının değeri ne de VATAN SEVGİSİ YOOOK. YANDAŞ VE ŞAHSİ MENFAATLERİNİZ için her haltı yersiniz.
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  • 2 Oy
    Ne kadar uretirsek dışa bağımlılığı ne kadar azaltirsak ihracati artirirsak dahada buyuruz istikrar lazim
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  • 2 Oy
    TÜRKİYEDE, ucuz kredi dönemi bitti. Şimdi bilançosundan yüksek kar üreten, elindeki iş gücü ve makine-ekipmandan yüksek verim elde eden kazanır, gerisi iflas mahkemesi ve alacaklılarla uğraşır.
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  • 10 Oy
    tabi size göre ülke güllük gülastanlik bombalar bedava geliyo bize
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  • 0 Oy
    bunlara göre ülke 11 büyüdü işsizlik düştü hayatları yalan ininde esnafları bir ziyaret edin ama tek başınıza esnaf yüzüne vurdumu gerçeği adamı yuhlatma gerçekleri saklıyamazsın ülke bitik kardaş bunu kabul edin
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