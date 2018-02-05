FİNANS

Şimşek: Tek haneli enflasyon için çabalarımızı artıracağız

05 Şubat 2018 15:38

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Enflasyonla mücadelede gösterdiğimiz kararlılığın meyvelerini almaya başladık. Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız." dedi.

Şimşek: Tek haneli enflasyon için çabalarımızı artıracağız
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede gösterdikleri kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Enflasyonun ocakta yıllık yüzde 10,35 olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, bu rakamın geçen yılki enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşük olduğunu bildirdi.
 
Şimşek, enflasyonla mücadelede gösterilen kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarının altını çizerek, enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarını artıracaklarını ve gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.
 
Para ve maliye politikaları eşgüdümü çerçevesinde kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösterdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
 
"En son Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yaptığımız KDV indirimi bu desteği yansıtıyor. Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz. Gıda Komitesi çalışmaları orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacaktır. Son dönemde ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındı. Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımlarımızın bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde kurdaki göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini bekliyoruz. Bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin kademeli olarak azalacağını tahmin etmekteyiz."

 

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın