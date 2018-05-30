Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2 günlük Londra temasları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Londra'daki temasların çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Yatırımcı ilgisi büyük" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalara ise 4 mesaj verdiklerini ifade etti:
"Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız..."
Şimşek'in sosyal medya paylaşımı sonrası dolar/TL 4,50'nin altına indi.
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