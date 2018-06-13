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Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon karşısında hiçbir kesimin ezilmemesi gerektiğini söyledi

Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek maaşlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "AK Parti hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemiştir, her zaman enflasyon farklarını her zaman verdik, özel sektör de enflasyonu eninde sonunda uyarlamak zorunda. Türkiye zor bir dönemden geçti, son 4-5 yıldır Türkiye'nin başına örülmedik felaket kalmadı.

Sorunlarımız var çözmemiz lazım, seçim kararı aldık, piyasalar olumlu tepki vermişti. Ağustos'ta takvim tarihi veren rating kuruluşu kararı ile ortalığı karıştırdı, zamanlaması manidardır. Seçim ile belirsizlik ortadan kalkacaktır. Devam eden bazı sorunlar var, sorunsuz ülke yok, cari açık ve enflasyona odaklanıp aşağı indireceğiz. dış borcumuz iddia edildiği kadar yüksek değil. Yapısal reformları hızlandıracağız, zor ve belirsizlik dönemini geride bırakarak sorunları çözeriz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek özel sektör

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