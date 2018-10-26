Singer kadınların yanında, kadınlar iş hayatında

Singer markası olarak, kadınlardan oluşan bir hedef kitleye yönelik ürün satışı yaptığımız için kadın imajı bizim için çok önemli ve güçlü bir figür. Dolayısıyla çoğu zaman kadın istihdamı yaratarak ve kadınlar için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek kadının toplumdaki yerini geliştirecek ve mevcut durumu olumlu yönde etkileyebilecek atılımlarda bulunuyoruz.

Singer olarak; sosyal sorumluluk projelerine büyük değer ve önem veren bir kuruluşuz. Bunun yanında kadınlar ve çocuklarla ilgili konular, başlıca yöneldiğimiz alanlar arasında diyebilirim. Bu bağlamda eğitim konusu da sosyal sorumluluk söz konusu olduğunda öncelik verdiğimiz bir alan… Eğitimli bireyler eğitimli toplumları, eğitimli toplumlar eğitimli milletleri, eğitimli milletler de eğitimli devletleri oluştururlar. Son olarak “Eğitimli Birey, Eğitimli Toplum” sloganı ile çok özel bir proje gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye genelindeki Halk Eğitim Merkezlerinde 5 yıl boyunca eğitim kursları açmak üzere geçen yıl bir protokol imzalayarak projemize başladık. Projemiz, ilk yıl illerde ilçe Halk Eğitimi Merkezlerinde 20 kurs sınıfı olarak planlandı.