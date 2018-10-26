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Singer kadınların yanında, kadınlar iş hayatında

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.10.2018 11:36 | Son Güncelleme

Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılımı ile mümkün. Bu alanların içinde kuşkusuz en önemlisi iş hayatına katılım. Ancak maalesef ülkemizde kadının iş hayatına katılımı halen arzu edilenin çok gerisinde...

Singer kadınların yanında, kadınlar iş hayatında

Singer markası olarak, kadınlardan oluşan bir hedef kitleye yönelik ürün satışı yaptığımız için kadın imajı bizim için çok önemli ve güçlü bir figür. Dolayısıyla çoğu zaman kadın istihdamı yaratarak ve kadınlar için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek kadının toplumdaki yerini geliştirecek ve mevcut durumu olumlu yönde etkileyebilecek atılımlarda bulunuyoruz.

Singer olarak; sosyal sorumluluk projelerine büyük değer ve önem veren bir kuruluşuz. Bunun yanında kadınlar ve çocuklarla ilgili konular, başlıca yöneldiğimiz alanlar arasında diyebilirim. Bu bağlamda eğitim konusu da sosyal sorumluluk söz konusu olduğunda öncelik verdiğimiz bir alan… Eğitimli bireyler eğitimli toplumları, eğitimli toplumlar eğitimli milletleri, eğitimli milletler de eğitimli devletleri oluştururlar. Son olarak “Eğitimli Birey, Eğitimli Toplum” sloganı ile çok özel bir proje gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye genelindeki Halk Eğitim Merkezlerinde 5 yıl boyunca eğitim kursları açmak üzere geçen yıl bir protokol imzalayarak projemize başladık. Projemiz, ilk yıl illerde ilçe Halk Eğitimi Merkezlerinde 20 kurs sınıfı olarak planlandı.

Kurslarımız 4 Mayıs 2017 tarihinde başladı. Her kurs, en çok 20-25 kursiyer ile başlıyor. Singer Dikiş Makineleri olarak kurs eğiticisinin, Singer & Pfaff makine eğitimi kursuna başlamasından önce bireysel makine eğitimini tamamlıyoruz. Kurs süreleri değişkenlik gösteriyor, bölge ve ihtiyaca yönelik süre kısaltımı ya da uzatmalar olabiliyor. Kurs sonunda çift imzalı sertifikalar hazırlayarak kursiyerlere takdim ediyoruz. İlk yıl 600 kursiyerin Singer Makine Eğitimi kurslarından faydalandırılmaları planlandı. Beş yıllık süreçte 3 bin kişiye ulaşılması sosyal sorumluluk planlarımız arasında. Bu bağlamda kursiyerlerin aile bütçelerine ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaları, meslek değiştirebilmeleri, kişisel yeterliliklerinin açığa çıkarılması, hobilerinin geliştirilmesi, kolektif çalışma becerililerinin artırılması ve kendi kendine yetebilmeleri amaçlanıyor. Bu kurslardan bitirme belgesi alabilen kursiyerler, makine bilgisinin yanında kursun cinsine göre dikiş, nakış, tasarım, mefruşat hazırlama becerilerini öğrenerek kendi ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi dikiş, nakış atölyeleri açarak profesyonel hizmet verebilecek kabiliyete de ulaşıyor.

Singer markasının geçmişinde birçok kadının başarı hikayesi bulunuyor. Evine bir tek makine alıp, bu makineyle çocuklarını okutup evlendiren kadınlarımız da var, bundan ekmek parasını kazananlar da var ve olmaya devam edecek. Bu bağlamda kadına çok yakışan ve onlar tarafından çok sevilen bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Markamız üzerinde oluşan duygusal bağı, yine kadınlara hizmet ederek ve destek vererek güçlendirmeye çalışıyoruz. Halk Eğitim Merkezleri ile aramızdaki protokol doğrultusunda yeni Singer kursları açmaya devam edeceğiz. Buna ilave olarak Mesleki Teknik Eğitim ile protokolümüzü de bu sene yeniliyoruz ve önümüzdeki sene meslek listeleriyle de çalışmayı sürdüreceğiz. İleride bunu meslek olarak yapmak isteyen öğrencileri ev tipi makinelerle buluşturup, makinelerin son teknoloji ile nerelere geldiğini gösteren bir takım workshop çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor olacağız. Yaptığımız etkinliklerin bazılarına bu yıl da birlikte çalışacağımız, ünlü Moda Tasarımcısı Hakan Akkaya ile birlikte gidip söyleşiler gerçekleştireceğiz. Yine Hakan Bey ile birlikte üniversite söyleşilerimiz devam edecek. Önümüzdeki yıl planlarımız arasında farklı projeler, yarışma ve sosyal sorumluluk projelerimiz de olacak.

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singer kadın girişimci

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