Sınırda 21 kilometre TIR kuyruğu

Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında büyük bir yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan yoğunluğa cevap veremiyor, Edirne'deki sınır kapılarında Tır kuyruğu 21 kilometreyi buldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan Tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 21 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yüzlerce Tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Tır şoförleri Bulgaristan'ın gerekli tedbirleri almaması nedeniyle meydana gelen durumun artık çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Tır şoförü Taner Topay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür kuyrukta beklediğini söyledi.

Kuyrukların uzun süredir devam ettiğini belirten Topay, "İhtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Kapıkule'ye yapılan tır parkı yetersiz geliyor. Biz istiyoruz ki tır parkı 700, 800 araba alsın, dışarıda araba kalmasın. Yani arabalarımızın üzerinde kıymetli yükler var. Burada mülteci olayları var, rahatsız oluyoruz, doğal olarak. Arabamızı kolaçan etmekten dinlenemiyoruz. Tır parkı büyük olsa, burada istirahatimizi yapıp Bulgaristan tarafına geçtiğimizde daha güvenli bir seyahat yapabiliriz. 2 gündür sıradayım ve uykusuzum." diye konuştu.

Tır şoförü Yusuf Erdoğan da İzmir'den Bükreş'e yük taşıdığını belirterek, "Uzun süredir kuyruktayız. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Kuyrukların bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.