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  4. Sinop'a Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık fabrika yatırımı

Sinop'a Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık fabrika yatırımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Suriye'den Afganistan'a, oradan Tunus'a kadar vatansız bırakılmış tüm çocuklara oyuncak, sevgi göndermeye devam edeceğiz"

SİNOP (AA) - Sinop'ta Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan oyuncak fabrikası hizmete açıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde 100 bin metrekare alan üzerine kurulan ve ilk etapta 120 kişinin istihdam edildiği fabrikada, çalışan sayısının planlamalar dahilinde 1200'e çıkarılması hedefleniyor.

Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da birçok ülkeye oyuncak ihraç edecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada, Polesie firmasının dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olan Türkiye'de yatırım yapmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Firmanın aynı zamanda Türkiye'nin en mutlu ve en güvenli şehrini yatırım merkezi olarak seçtiğini ifade eden Ersoy, "Ülkemize yatırım yapan firmaları hiçbir zaman mahcup etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Ersoy, tüm dünya insanlarına barışı ve huzuru getirmek için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bazılarının halen terörist olarak gösterdiği İdlib'de, kafalarına bomba yağdırılan çocuklara sizlerin aracılığıyla bizler oyuncak göndereceğiz. Suriye'den Afganistan'a, oradan Tunus'a kadar vatansız bırakılmış tüm çocuklara oyuncak, sevgi göndermeye devam edeceğiz. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen Türk ve Belaruslu iş adamlarımıza teşekkür ediyorum."

Açılışa, Bakan Yardımcısı Ersoy'un yanı sıra Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus, fabrika, oyuncak, sinop, türkiye,

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