Şirketler poşetin ardından lastik, pil ve elektronik eşyalar için de beyanname verecek

DENİZ ÇİÇEK - Şirketler, poşetle ilgili uygulamanın ardından, yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de geri kazanım katılım payı beyannamesi verecek.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl geçildi.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren başladı.

Poşet için adet başına 15 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira, yağlarda kilogram başına 10-50 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 20-30 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1 kuruş, ambalajlarda litresine göre 1-10 kuruş olarak belirlendi.