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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı!! Şirketler poşetin ardından lastik, pil ve elektronik eşyalar için de beyanname verecek

Resmi Gazete'de yayımlandı!! Şirketler poşetin ardından lastik, pil ve elektronik eşyalar için de beyanname verecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Poşetin yanı sıra yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinin esasları belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı!! Şirketler poşetin ardından lastik, pil ve elektronik eşyalar için de beyanname verecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl başında geçilmişti.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren başlamıştı.

Tebliğde yapılan değişiklikle plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan geri kazanım katkı payı alınacak.

Buna ilişkin beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için de üçer aylık dönemler halinde verilecek.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
poşet, geri kazanım,

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