Şirketler "Turkcell Enerjim"le yüzde 15 tasarruf edecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell Dijital İş Çözümleri tarafından Enerji Tasarrufu Haftası'nda hayata geçirilen Turkcell Enerjim servisi, enerji tüketiminin anlık takibini sağlayacak ve bu sayede şirketler yılda yüzde 15 kadar tasarruf edecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in iştiraki Dijital İş Çözümleri perakende, sağlık, finans, lojistik, üretim, enerji, tekstil gibi pek çok sektöre özel olarak sunduğu uçtan uca çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin enerji tasarrufuna katkı sağlayacak olan "Turkcell Enerjim Servisi", enerji tüketiminin anlık takibine imkan tanıyarak verimliliğe katkı sağlıyor.

Kurumların enerji tüketimini kontrol altına alarak verimliliklerini artırmalarını ve enerji maliyetlerini düşürmelerini sağlayan "Turkcell Enerjim Servisi" ile herhangi bir ilk yatırım maliyetine gerek olmadan enerji tüketimleri anlık olarak takip edilebiliyor, kontrol altına alınıyor. Akıllı cihaz ve sensörler ile toplanan enerji tüketimi verileri servis platformuna iletilerek anlamlandırılıyor, analiz raporları ve bildirimler sunuluyor.