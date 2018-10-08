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Şirketlerin kredi yapılandırması nasıl olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2018 16:50 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) takdiri bankalara ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki 'vadelendirme' kararını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, NTV'de soruları yanıtladı

Şirketlerin kredi yapılandırması nasıl olacak?

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye niteliğindeki kararına göre; nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek. 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, NTV'de kredi borcu için vadelendirme imkanının detaylarını anlattı.

Aydın'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Tavsiye kararlarımız birer centilmenlik kararı. İhtiyaçlar hasıl oldukça bunları sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Bugün açıkladığımız karar daha çok sayıda firmayı ilgilendiriyor. Biri terzi birisi konfeksiyon usülü. Hakkında yasal takip başlamamak koşuluyla ve 30 Haziran'dan sonra yeniden yapılandırma yapılmadıysa firmaların 6 aylık ödemelerini öteliyoruz. Daha sonra 18 artı 6 ay 24 ay vade ile biz yeniden yapılandırmış oluyoruz. Bu son derece nefes açıcı bir uygulama. Bu işletme kredisi ve yatırım kredisi taksidi olabilir.Sektörün toplam krediler içindeki payı dörtte bir. 400 miyar TL'nin üzerinde bir rakam."

Uygulama küçük işletmeleri nasıl etkileyecek?

Aydın uygulamanın küçük işletmeleri nasıl etkileyeceğini ise şu sözlerle yanıtladı;

"Firmalar 6 ay bankalara yapacağı ödemeyi yapmayacak. Ekonomiye artı değer katacak firmalar için bir uygulama. Aslında reel sektör ile bankacılık sektörü iş ortağı.
15 milyon TL ile 100 milyon TL arası krediler ne olacak?

"100 milyon TL ve altı için her zaman yaptığımız tarzda bankaya giderek nefes aldıracak yapılandırmaları yapmaya devam ediyor olacağız. Uygulamanın amacı ekonominin daha canlı olmasını sağlamak.

"Ekonominin normal seyri için herkes gayret göstermeli. Hangi türde kredi olursa olsun elimizden geldiğince katkı vermeye devam edeceğiz."
Bankaların ek sermaye ihtiyaçları nasıl karşılanacak?

Bankaların sermaye bakımından sorunu görünmediğini söyleyen Aydın, Türk bankalarının yeterli sermaye ve likiditeye sahip olduğunu işaret eden Aydın, Türk bankalarının acil bir sermaye gereksinim duymadığını ifade etti.

Kaynak: NTV

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ekonomi kredi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
büyük batışlar kapıda, seçime kadar idare etmek için uydurulmuş bir taksitlendirme, piyasada alışveriş durdu, iş olmayınca istediğin kadar yapılandır dur, bu gün gazete haberleri bu yılın 9 ayında milyoner sayısının 60 bine yakın arttığını yazıyor, bunlar kur ataklarından para kazanan kesim, toplumun binde biri kadar, geri kalan insanlarda para kalmadı ki alışveriş canlı kalsın, işte liberalizmin özü bu, paran varsa paranla köşe olursun, paran yoksa sabit gelirli isen de bitersin.
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