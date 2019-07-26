FİNANS

Sirkülasyondaki 100 dolar sayısı tarihte ilk kez 1 dolarları aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

ABD’nin en yüksek değerli banknotu olan 100 dolarlık banknotların sirkülasyondaki adedi, tarihinde ilk kez 1 dolarlık banknot adedini aştı.

Sirkülasyondaki 100 dolar sayısı tarihte ilk kez 1 dolarları aştı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Finance&Developments (Finans&Gelişmeler) dergisinde yayımlanan bir makalede, sirkülasyondaki 100 dolar adedinin sirkülasyondaki 1 dolar adedini aştığı ve 2008 yılındaki küresel kriz sonrasında yaklaşık iki kat arttığı belirtildi.

Chicago Merkez Bankası’nın (Fed) verilerine göre sirkülasyondaki 100 dolarlık banknotların yüzde 80’i, tüm banknotların ise yüzde 60’ının ABD dışında olduğu açıklandı. Bu rakam 1980 yılında yüzde 30 düzeyindeydi.

Fed ekonomisti Ruth Johnson, 100 dolarlık banknot adedindeki artışın jeopolitik istikrarsızlıklar olduğunu ve doların ABD dışında güvenli liman olarak görüldüğünü söyledi.

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Küresel dolar talebi 1990 ve 2000 yılının başlarına dek yükselirken 2002 yılında euronun çıkışıyla azalmaya başlamış, ancak 2008 yılındaki küresel kriz sonrasında dolar talebi yeniden yükselişe geçmişti.

Harvard Üniversitesinden Kenneth Rogoff, büyük banknotlar ve yasa dışı aktivitelerin yakından ilgili olduğunu belirterek, yüksek değere sahip banknotların vergi kaçırma ve yasa dışı aktivitelerde kullanıldığını söyledi. Rogoff ayrıca banknotlara olan talebin sebepleri olarak faizler ve enflasyondaki düşük düzeylere işaret etti.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Para Fonu dolar

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