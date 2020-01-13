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  4. Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

Şırnak’ta geçen yıl eğitim ve sağlık alanında 171 milyon 674 bin liralık yatırım yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2019 yılında Şırnak ile ilçelerinde eğitim ve sağlık alanında devam eden 57 projeye toplam 171 milyon 674 bin 525 lira yatırım yapıldığını söyledi.Şırnak Valiliği Gamer toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Pehlivan, yardımcıları Fatih İzmir, Mustafa Gündüz, Tunahan Efendioğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan ile kamu kurum müdürleri katıldı.Burada 2019 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Vali Pehlivan, eğitim alanında 2019 yılı içerisinde 54 projenin yürütüldüğünü, bu projelerin maliyetinin ise 169 milyon 751 bin 272 lira olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2019 yılında Şırnak ile ilçelerinde eğitim ve sağlık alanında devam eden 57 projeye toplam 171 milyon 674 bin 525 lira yatırım yapıldığını söyledi.
Şırnak Valiliği Gamer toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Pehlivan, yardımcıları Fatih İzmir, Mustafa Gündüz, Tunahan Efendioğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan ile kamu kurum müdürleri katıldı.
Burada 2019 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Vali Pehlivan, eğitim alanında 2019 yılı içerisinde 54 projenin yürütüldüğünü, bu projelerin maliyetinin ise 169 milyon 751 bin 272 lira olduğunu söyledi. Toplam bedeli 103 milyon 430 bin 612 lira olan 32 projenin tamamlandığına dikkat çeken Vali Pehlivan, “Tamamlanan projelerden, 5’i anaokulu, 4’ü ilkokul, 15’i ortaokul, 1’i anadolu lisesi, 1’i imam hatip lisesi, 1’i Uzungeçit beldesinde ve 1’i Bolağaç köyünde 4 daireli öğretmen lojmanı, 3’ü pansiyon, 1’i spor salonu yapım işleridir. 21 proje ise devam etmekte olup, bu projelere 2019 yılı içerisinde 20 milyon 442 bin 314 lira harcama yapıldı. Devam eden projelerden; 11’i ilkokul, 6’si ortaokul, 1’i anaokulu, 1’i Çok Programlı Anadolu Lisesi, 1’i İmam Hatip Lisesi ve 1’i Aşağıdere köyünde 4 daireli öğretmen lojmanı, yapım işleridir” dedi.

Öğretmenler aileler ile buluştu
Şırnak’ta eğitim alanında çeşitli projelerin hayata geçtiğini ve 8 bin öğretmenin 8 bin aile ile evlerinde buluştuğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Bu ziyaretler geçen 3 ay içinde 50 bin aileye kadar ulaştı. Projenin ilerleyen aşamalarında ailelerin ilgi düzeylerini artırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak ve öğrencilere özgüven ile olumlu algı kazandırmak adına yürütülen bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ettirilmektedir. Öğrencilere muhakeme ve ilgi alanlarına göre beceri kazandırılması, var olan yeteneklerinin geliştirilmesi, hedefi olan, sonuç odaklı, çalışan, problem çözebilen bir şekilde yetişerek geleceğe güvenle bakmalarını sağlaması ile İlimizde eğitim bilinci, eğitim kalitesi ve başarı düzeyinin artırılması hedeflendi” diye konuştu.

Sağlık alanında 73 milyonluk 3 proje hayata geçirildi
Sağlık alanında yapılan projelere değinen Vali Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sağlık alanında 2019 yılında Şırnak’ta 3 proje yürütüldü. 3 projenin toplam maliyeti 73 milyon 401 bin 863 liradır. 2019 yılı içerisinde sağlık alanında yürütülen 3 proje için 68 milyon 243 bin 913 lira harcama yapılmıştır. Cizre Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi ve 24 daireli lojman işi tamamlanarak hizmete açılmıştır. Merkez 75 yataklı Kadın Doğum Hastanesinin fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 98’dir. Uludere ilçemizdeki sağlık projesi ise devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde proje çalışmaları tamamlanan Silopi 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi +20 ünitelik ADSM, Uludere 40 yataklı hastane ve Cizre Sağlıklı Yaşam Merkezi, merkez ve İdil ADSM yapımları için ihale işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Merkez Sağlıklı Yaşam Merkezi ve il ambulans servisi başhekimliği 112 ASHİ yapımları için proje çalışmalarının tamamlanarak ihale işlemlerine hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Yine 500 yataklı hastane yapımı için imar ve diğer çalışmalar devam etmekte olup proje işlemlerine başlanması hedeflenmektedir.”

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