Sivas'ın 40 yıllık rüyası gerçek oluyor

"Sivas'ın 40 yıllık rüyası 40 bin kişiye istihdam sağlayacak" sloganıyla hayata geçirilen Demirağ OSB'nin alt yapı inşaat protokolü imza töreni Valilikte gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Demirağ OSB'nin 814 hektar araziye kurulduğunu söyledi.

Bu OSB'nin diğer organize sanayi bölgelerinden farklı olduğunu belirten Gül, "Farkı, her parselinde demiryolu kılçık hattı var. Yani 224 sanayi parselimizin 224'ünün de demiryoluna ulaşabildiği bir imkan var. Bizi güçlü ve farklı kılan bu." diye konuştu.

Gül, OSB'nin 2015 yılında imar planının onaylandığını hatırlatarak, "Bunu 40 yıldır konuştuk ama fiilen bunun yapılma aşaması son 3 yılda hızlandı. İmar planının da onaylanması tek başına yetmiyor. Kamulaştırılması, normal süreci takip ettiğinizde 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sürebiliyor. O arazileri almak çok meşakkatli bir iş. Kamulaştırma çözülmeyince de işe başlayamıyorsunuz. Bakanlar Kurulu burayla ilgili acele kamulaştırma kararı aldı. Organize sanayi bölgelerinde son 15 yılda Bakanlar Kurulunun acele kamulaştırma kararı aldığı başka bir yer yok. Projemiz bitti ve 7 Haziran'da proje ihalesini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.