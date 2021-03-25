Sivas'ta üretilen soğuk hava deposu 70 ülkeye satılıyor

Koronavirüs sürecinde gıda stoku yapmak isteyenler, kolay kurulabilen ve daha az yer kaplayan soğuk hava depolarına yöneldi. Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir firma, yüzde 80'i yerli üretim olan, 10 dakikada kurulabilen soğuk hava odasını yurt dışındaki benzerlerinin yarı fiyatına üretti. Yaklaşık 2 metre genişliğe, 2 metre 30 santimetre yüksekliğe sahip olan 10 metreküp hacme sahip soğuk hava odaları, firma tarafından dünyanın farklı noktalarında 70'den fazla ülkeye satılıyor. Firma yeni geliştirdiği ürünüyle Avrupa pazarına da hakim olmayı planlıyor.

Firma yöneticisi Kürşad Korkmaz, koronavirüs sürecinde insanların gıda stoku için soğuk hava depolarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Koronavirüs süreciyle birlikte tüm dünyada insanlar en doğal ürünü bir şekilde depolama ihtiyacı duydu. Bizim bu odamız da bu ürünlerin muhafazasıyla ilgili alanlar oluşturdu. Ürünlerimize bu süreçte rağbet arttı. Avrupa'da 50 bin ile 100 bin arasında modüler soğuk hava deposu pazarı var. Biz ülkemizde 2 bin seviyelerinde ilerliyoruz. Bu ürünle birlikte inşallah bizde tüm dünyaya binlerce adet göndermeye talibiz. 70'in üzerinde ülkeye ürünlerimiz gidiyor. Avrupa kısmında biraz daha hareketliyiz. Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den ve Amerika'dan dahil Afrika ve Asya'da ülkelere ulaştırıyoruz” dedi.