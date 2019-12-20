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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 bin TL'yi bulan maaşla personel arıyor! İşte şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 13:50 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sözleşmeli olarak Havacılık Sertifikasyon Uzman, Havacılık Simülatör Uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili ilana çıktı. SHGM, işe kabul edilenlere 19 bin TL'yi bulan maaş verecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 bin TL'yi bulan maaşla personel arıyor! İşte şartları

Adaylar, SHGM İnternet adresinde yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Havacılık Sertifikasyon Uzmanları için başvurusu kabul edilenlere verilecek ücret şöyle;

Ücret (Brüt): 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.376,79 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.889,07 TL

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.034,94 TL

​Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

Havacılık Simülatör Uzmanları için başvurusu kabul edilenlere verilecek ücretler şöyle:

Ücret (Brüt): 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.580,04 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.917,06 TL

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 12.685,46 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya, Nevşehir)

Pilot için başvurusu kabul edilenlere verilecek ücretler şöyle:

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek

Ücret (Brüt): 20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.363,56 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 18.163,30 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.756,29 TL

Havacılık Sertifikasyon Uzmanları için müracaat etmek isteyenlerde aranan nitelikler şöyle;

Yazılım Panel Uzmanı:

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,

Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Yazılım tasarımı ve/veya sertifikasyonunda en az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, DO178 üzerine çalışmış olmak, Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, iyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Uçuş Performans Panel Uzmanı:

Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Aerodinamik, yapısal, aviyonik, motor, transmisyon ve helikopter/uçak sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak, Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Uçuş test ve değerlendirme konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanı, Pilot Alım ilanı 2 / 4 Uçucu personel olmak için sağlık sorunu olmayan, uçuş koşullarında fizyolojik ve psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacak (Uçuş Test Mühendisi) Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Yapısal Panel Uzmanı:

Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Yapısal tasarım/analiz/sertifikasyon konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak, Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak, Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak, Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak, İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şimdi torpili olan sertifikası olmasada uçak uçurmaya kalkmasın.Olurmu olur
İş var ama çalışan yok değil mi? İnsanlar işsizlikten kırılıyor. Ülkede üniversite okumaya gerek yok ilahiyat okursan her şey olursun. İlahiyat okursan pilot, doktor, mühendis herşey olursun...
brüt maaş diyor %35i vergiye gidecek ondan bahsetmiyor o paraya çalışmaz o elemanlar
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