Sivil teknolojilerde "çıpa şirket" modeliyle atılım planı

"Savunma teknolojilerinde 17 senede edindiğimiz bir bilgi birikimi ve geldiğimiz nokta var. Bu bilgi birikimi artık ticarileşmeye başladı. Şimdi bunu ve ticari gücü sivil teknoloji alanına geçirmek istiyoruz. Biz Bilişim Vadisi olarak sivil teknoloji alanında bazı kümelenme alanları belirleyelim istedik. Bu kümelenme alanlarının her birinin başına bir çıpa şirket koymayı planlıyoruz. Aslında çıpa şirket aynı zamanda bir çıpa proje demek."

Bilişim Vadisi'nin ana ekseninin "sivil teknoloji" olduğunu vurgulayan İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

İbrahimcioğlu, AA muhabirine, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu ve milli teknoloji hamlesiyle dünyayı değiştirecek nitelikteki faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası alanda öncülüğünü yapmayı vizyon olarak seçtiğini söyledi.

SEFA ŞENGÜL/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye'de savunma sanayisinde edinilen bilgi birikiminin ticarileşmeye başladığını belirterek, "Bu birikimi ve ticari gücü sivil teknoloji alanına geçirmek istiyoruz. Sivil teknolojilerde belirlediğimiz kümelenmelerin her birinin başına bir 'çıpa şirket' koymayı planlıyoruz." dedi.

Bu üst düzey projelerin birincisini "mobilite ekosistemini" kurgulamakla başladıkları bilgisini veren İbrahimcioğlu, "Bu ekosistemin altında haberleşme, sensörler, görüntü işleme, 3B teknolojiler, batarya teknolojileri gibi alanlar olacak." diye konuştu.

- "Burası mega teknoloji koridoru"

İbrahimcioğlu, söz konusu ekosistemlerle Türkiye'de birçok "start-up"a ve yeni girişimciye olanak sağlayacak alanların açılacağına işaret ederek, akıllı bölgelerde oluşturulmaya çalışılan mobilite ekosisteminin akıllı şehrin en önemli parçalarından biri olacağını ve gerekli altyapıyı sağlayacağını bildirdi.

Bilişim Vadisi'nde sadece teknoloji geliştirme alanının 5 etaptan oluştuğunu ifade eden İbrahimcioğlu, "Birinci etap altyapı olarak 10 bin kişinin istihdam edilebileceği bir yapıya sahip. Burada çalışacak 10 bin nitelikli Ar-Ge personelinin orta ve üst gelir düzeyi insanlardan oluşacağını düşünürseniz, bunun bölge kalkınmasına ciddi etkisi olacak." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi'nin Bursa, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Gebze gibi yerlere yakınlığı dolayısıyla avantajlı bir konumda bulunduğuna dikkati çeken İbrahimcioğlu, şu değerlendirmede bulundu: