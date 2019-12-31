Sivil toplum kuruluşlarından yeni yıl mesajları

Bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yayımladıkları mesajlarda, yeni yılın sağlıklı, mutlu ve barış içinde geçmesini diledi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 2020 yılı için beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, başta Suriye'de devam eden olmak üzere dünyada savaşların ve çatışmaların son bulmasının insanlığın ortak temennisi olduğunu ifade etti.

Beklenti ve umutlarını yeni yıla taşıdıklarına işaret eden Kartaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada, tüm insanlığın huzur, özgürlük, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 2020 yılının umutlarımızın, hayallerimizin gerçekleştiği, savaşların son bulduğu, dostluğun, kardeşliğin, özgürlüğün, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü, umutlarımızın gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de tüm dünyada huzur ve güvenin hakim olmasını diledi.