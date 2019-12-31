FİNANS
  4. Sivil toplum kuruluşlarından yeni yıl mesajları

Sivil toplum kuruluşlarından yeni yıl mesajları

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu: - "Ülkemizde ve dünyada, tüm insanlığın huzur, özgürlük, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz" - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - " Yeni yılın başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm ülkemize bolluk, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini arzu ediyorum"

Bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yayımladıkları mesajlarda, yeni yılın sağlıklı, mutlu ve barış içinde geçmesini diledi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 2020 yılı için beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, başta Suriye'de devam eden olmak üzere dünyada savaşların ve çatışmaların son bulmasının insanlığın ortak temennisi olduğunu ifade etti.

Beklenti ve umutlarını yeni yıla taşıdıklarına işaret eden Kartaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada, tüm insanlığın huzur, özgürlük, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 2020 yılının umutlarımızın, hayallerimizin gerçekleştiği, savaşların son bulduğu, dostluğun, kardeşliğin, özgürlüğün, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü, umutlarımızın gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de tüm dünyada huzur ve güvenin hakim olmasını diledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da esnaf ve sanatkarların sesini olabildiğince duyurmaya çalıştıklarına dikkati çeken Palandöken, "Sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her şeyin üstesinden geldiğimiz bir yılı daha bitirdik. Yeni yılın başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm ülkemize bolluk, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden direksiyon başında görevini icra eden şoför esnafının yeni yıla umutlu girdiğini bildirdi.

Apaydın, yeni yılda ulaşım sektöründeki sorunların yeni yılda çözülerek, beklentilerinin karşılanacağını ümit ettiklerini kaydetti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeni yılda veteriner hekimlerin fiili hizmet zammı ve özlük hakları gibi taleplerinin karşılanmasını beklediklerini kaydetti.

Veteriner hekimlik mesleğinin tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik önemde görüldüğünün altını çizen Eroğlu, meslekleriyle ilgili yeni yılda gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Eroğlu, "Geçmiş gün ve ayların etraflıca muhasebesini yapmak, geleceğe dönük umutları yeni baştan formatlamak bizleri umutlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
DTO 20 yerli otomobil siparişi verdiDTO 20 yerli otomobil siparişi verdi
TBV ve SAS’ın Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi’ne SBM’den destekTBV ve SAS’ın Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi’ne SBM’den destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Eroğlu Bendevi Palandöken Emre Kartaloğlu Fevzi Apaydın tesk TŞOF Türk Veteriner Hekimleri Birliği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu TÜRMOB Yeni yıl mesajları

En Çok Okunan Haberler

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Demirkent Ödülleri’ törenine geri sayım

‘Demirkent Ödülleri’ törenine geri sayım

Burkay: “Yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz”

Burkay: “Yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz”

DTO 20 yerli otomobil siparişi verdi

DTO 20 yerli otomobil siparişi verdi

TBV ve SAS’ın Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi’ne SBM’den destek

TBV ve SAS’ın Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi’ne SBM’den destek

Mühendis, okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu

Mühendis, okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu

Türk Telekom CEO’su ortak altyapı çağrısı yaptı

Türk Telekom CEO’su ortak altyapı çağrısı yaptı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.