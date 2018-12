Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Son zamanlarda oldukça fazla ilgi gören siyah Çin çekirdeği kuru yemişçilerin en fazla sattığı ürünler arasında yer alıyor. Kilosu 20 TL'den satılan siyah Çin çekirdeği beyaz yerli çekirdekten pahalı olmasına rağmen daha fazla tercih ediliyor. Çin ürünleri her alanda olduğu gibi kuru yemişlerde de kendini gösteriyor. Nostalji ve tadından dolayı tercih edilen siyah Çin çekirdeği, yerli çekirdeğin tahtına göz dikmiş durumda. '50 KİŞİDEN 1'İ BEYAZ ÇEKİRDEĞİ TALEP EDİYOR'

'PİYASAYI İSTİLA ETMİŞ DURUMDA'



Son bir yıldır siyah Çin çekirdeğinin revaçta olduğunu söyleyen kuru yemişçi Erdoğan Türker, "Satışı yerli beyaz çekirdekten fazla. Vatandaş daha lezzetli buluyor. Yaklaşık bir yıldır siyah çekirdek revaçta. Türkiye siyah çekirdeği yetiştirmeye çalışmışlar fakat randıman alamadılar diye duyduk. Biz vatandaşlarımıza yerli beyaz çekirdeği öneriyoruz ama vatandaş siyah çekirdeği talep ediyor. Vatandaş talep edince bizde mecbur satıyoruz. Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etmiş durumda" diye konuştu.

'HER KURU YEMİŞÇİ DE SİYAH ÇİN ÇEKİRDEĞİ BULMAK MÜMKÜN'

Siyah Çin çekirdeğinin her yerde satıldığını belirten kuru yemişçi Temel Bulut, "Lezzeti ve nostalji olduğu için vatandaşlar siyah Çin çekirdeğini tercih ediyor. Her kuru yemişçi de siyah Çin çekirdeği bulmak mümkün. Her yerde satılmaya başlandı. Vatandaşın çok fazla ilgisi var" şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA