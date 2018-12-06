Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Son zamanlarda oldukça fazla ilgi gören siyah Çin çekirdeği kuru yemişçilerin en fazla sattığı ürünler arasında yer alıyor. Kilosu 20 TL'den satılan siyah Çin çekirdeği beyaz yerli çekirdekten pahalı olmasına rağmen daha fazla tercih ediliyor. Çin ürünleri her alanda olduğu gibi kuru yemişlerde de kendini gösteriyor. Nostalji ve tadından dolayı tercih edilen siyah Çin çekirdeği, yerli çekirdeğin tahtına göz dikmiş durumda.



'50 KİŞİDEN 1'İ BEYAZ ÇEKİRDEĞİ TALEP EDİYOR'

İthal çekirdeğin ister istemez yerli üreticiyi de etkilediğini belirten kuru yemişçi Ahmet Kurt, "İçi dolgun olduğu için müşteri tarafından ilgi görüyor. Beyaz çekirdeği öldürdü. Haftada 100 kilo beyaz siyah çekirdek sattığımızı düşünürsek 1 kilo bile beyaz çekirdek satamıyoruz. Olan da Türk çiftçimize oldu. İthal olduğu için ülkeye bir katkısı yok. Beyaz çekirdeği tamamen bitirdi. Esnaf olarak belki biz kazanıyoruz ama ülkemiz adına dışarıdan gelmesi zarar. Siyah Çin çekirdeğin kilosu 20 TL. Beyaz yerli çekirdeğin kilosu 15 TL. Piyasadaki siyah çekirdeklerin yüzde 100'ü ithal. Bir ülkeden daha geliyor ama çoğu Çin'den. Artık 50 kişiden 1'i beyaz çekirdeği talep ediyor. Vatandaş siyah ithal çekirdeği tercih ediyor" dedi.