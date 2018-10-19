SOCAR’ın dev yatırımı STAR Rafineri açıldı

SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık değeriyle Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafineri ve SOCAR’ın diğer iştirakleri Petlim Konteyner Terminali, Petkim Rüzgar Enerji Santrali ve Aliağa Genel Müdürlük Binası İzmir Aliağa’da 19 Ekim, Cuma günü düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, her iki devletin hükümet temsilcileri ve diğer misafirler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, STAR Rafineri ile ilgili olarak; “Bugün bizim için tarihi bir gün. Çünkü 2011 yılının ekim ayında iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından temeli atılan STAR Rafineri’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en yeni teknolojileriyle inşa edilen ve donatılan STAR Rafineri, rafineri ve petrokimya entegrasyonunu gerçekleştirdiğimiz, bizim için stratejik öneme sahip bir yatırım. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi olan rafineri, Azerbaycan ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu. STAR Rafineri, Petkim'in ve SOCAR'ın Akdeniz pazarındaki konumunu daha da güçlendirecektir. Petkim'in hammadde ihtiyacı olan nafta burada üretilecek ve Türkiye'nin ihtalata olan bağımlılığı önemli ölçüde azalacaktır. STAR Rafineri'nin çeşitli ham petrol türlerini işleyebilecek olması da rafinerinin rekabet gücünü artıran önemli bir göstergedir."