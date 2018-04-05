SOCAR'ın yönetiminden sonra PETKİM'in net kârı 9.2 kat arttı

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, şirketin Aliağa'da gerçekleştirilen projeleri ve Eylül 2018'de faaliyete girecek STAR Petrol Rafineri fabrikasını inceledi.

Abdullayev, yaptığı açıklamada, "PETKİM" üretim süreci, tedarik zinciri ve diğer alanlarda geçen yıl yapılan optimizasyon tedbirleri sonucunda yaklaşık 50 milyon dolar tasarruf ettiklerini vurgulayarak, "PETKİM, SOCAR yönetimine geçtikten sonra 2008'den 2017 yılı sonuna kadar şirketinin net karı 9.2 kat, şirketin hisselerinin değeri 8.7 kat artmıştır. PETKİM'LE sinerji oluşturacak STAR NEZ'in de inşaat işlerinin yüzde 99'u tamamlandı." dedi.

"İLK ÜRÜN SATIŞI EYLÜLDE"

Bu yılın Eylül ayında fabrikanın ilk ürününün satışına, Aralık'ta ise kabulüne başlayacaklarını vurgulayan Abdullayev, "Şu an fabrikanın üretim kapasitesi 10 milyon ton öngörülüyor. STAR Nez fabrikasında yıllık 4.8 milyon ton dizel, 1.6 milyon ton uçak yakıtı, 1.6 milyon ton nafta ve sıvı doğal gaz, HRON, kök petrol ve kükürt gibi temel ürünler üretilecek" ifadelerine yer verdi.