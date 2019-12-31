Sodexo, Türkiye'nin 2019 yeme içme alışkanlıklarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, yemek kartı kullanıcılarının 2019'daki yeme içme alışkanlıklarını analiz etti.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo deneyimini yaşatmak misyonuyla hareket eden Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bu yıl hayata geçirdiği özel programlar ve yeni hizmetler ile tüm paydaşlarının hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

81 ilde 45 binden fazla restoran, kafe ve büfede seçme özgürlüğü sunan ve 1 milyon tüketiciye hizmet veren Sodexo, çalışanların 2019'daki yeme içme alışkanlıklarını açıkladı.

Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre, işlem başına ortalama harcama tutarı İstanbul'da 25,6 lira, Ankara'da 27,7 lira, İzmir'de 28 lira, Antalya'da 25,1 lira, Gaziantep'te ise 22,6 lira oldu. İşlem başına ortalama harcama tutarı en yüksek il ise 31,1 lira ile Muğla olarak belirlendi.

- İstanbul'da en çok yemek Şişli'de yenildi

Sodexo kullanıcılarının harcama alışkanlıklarından yola çıkılarak hazırlanan istatistiklere göre, 2019 yılında en fazla yemek, çalışan nüfusun yoğun olduğu Şişli'de yenildi ve ortalama 22 lira harcandı.