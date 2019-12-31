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  4. Sodexo, Türkiye'nin 2019 yeme içme alışkanlıklarını açıkladı

Sodexo, Türkiye'nin 2019 yeme içme alışkanlıklarını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Analize göre, işlem başına ortalama harcama tutarı en yüksek il 31,1 lira ile Muğla olurken, İstanbul'da en çok yemek Şişli'de yenildi - Çalışanlar en çok kebabı tercih ederken, en pahalı kebap Aydın'da satıldı

İSTANBUL (AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, yemek kartı kullanıcılarının 2019'daki yeme içme alışkanlıklarını analiz etti.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo deneyimini yaşatmak misyonuyla hareket eden Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bu yıl hayata geçirdiği özel programlar ve yeni hizmetler ile tüm paydaşlarının hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

81 ilde 45 binden fazla restoran, kafe ve büfede seçme özgürlüğü sunan ve 1 milyon tüketiciye hizmet veren Sodexo, çalışanların 2019'daki yeme içme alışkanlıklarını açıkladı.

Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre, işlem başına ortalama harcama tutarı İstanbul'da 25,6 lira, Ankara'da 27,7 lira, İzmir'de 28 lira, Antalya'da 25,1 lira, Gaziantep'te ise 22,6 lira oldu. İşlem başına ortalama harcama tutarı en yüksek il ise 31,1 lira ile Muğla olarak belirlendi.

- İstanbul'da en çok yemek Şişli'de yenildi

Sodexo kullanıcılarının harcama alışkanlıklarından yola çıkılarak hazırlanan istatistiklere göre, 2019 yılında en fazla yemek, çalışan nüfusun yoğun olduğu Şişli'de yenildi ve ortalama 22 lira harcandı.

İstanbul'da en pahalı yemek yenen yer 28,4 lira ile Kadıköy olurken, Sarıyer'de 26 lira, Ümraniye'de 24 lira, Beyoğlu'nda ise 24,7 lira harcandı. Ankara ve İzmir'in en pahalı yemek yenilen yerleri de sırasıyla Çankaya ve Konak olarak tespit edildi.

Türkiye'deki çalışanlar en çok kebap tercih ederken, en pahalı kebabın Aydın'da satıldığı belirlendi. Kebaptan sonra en çok ev yemekleri tercih ediliyor. Balığın en çok tüketildiği il ve ilçe İstanbul-Sarıyer olurken ikinci sırada Ankara-Çankaya, üçüncü sırada İstanbul-Tuzla yer alıyor. En pahalı balık ise Sarıyer'de yeniliyor.

Bu yıl çalışanlar kartlarını kullanmadan, mobil uygulama üzerinden 442 bin kez ödeme yaptı. 18 bin üye iş yerinde mobil ödeme kullanıldı.

2019'un eylül ayında Sodexo'lu kullanıcıların hizmetine sunulan Sodexo Plus platformunun verilerine göre, Sodexo kullanıcılarının bu yıl en çok sipariş verdiği yemek ise lahmacun olarak belirlendi.

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