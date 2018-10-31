'Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak'

​ATB ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Ali Çandır, Antalya'nın 18 yılda her yıl ortalama 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini kaybettiğini söyledi. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan bir koruma kararıyla ilgili bilgi veren Çandır, “İlimizde bulunan Bozova, Demre, Kınık, Kumluca, Manavgat, Serik, Söğüt ve Zümrütova olmak üzere 8 ovamız 'Büyük ova koruma alanı' ilan edildi. Kentimiz ekonomisinde yüzde 18 paya sahip olan ve tüm kırsala nüfuz eden, ülkemiz ortalamasının 7 kat üzerinde bir değerle 10 milyar TL düzeyinde ekonomik bir değer yaratan kentimiz, tarım topraklarının daha fazla korunmasını talep ediyoruz" dedi.

'ALACAĞINA ŞAHİN, BORCUNA KARGA OLMAMALI'

Başkan Çandır, ATB olarak uzun yıllardır birikmiş KDV'lerin iadesini talep ettiklerini belirterek, üç aydan üç aya devletle mükellefin helalleşmesi gerektiğini söyledi. İş dünyasının bu konudaki beklentisinin devam ettiğini belirten Çandır, “Bu konuda devlet alacağına şahin, borcuna karga olmamalıdır. Her üç ayda bir, birikmiş KDV'lerin iadesi sağlanmalıdır. Böylece piyasaya beklenen canlılık gelecektir" diye konuştu.