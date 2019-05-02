Soğan tarlada 1 lira

Osmaniye’de kuru soğan hasadı başladı. İlk ürünler hasat edilerek iç piyasada satışa sunuluyor.

Tarla ve sofradaki fiyat arasında çok fark var

Bu yıl soğan rekoltesinden oldukça memnun olan üretici, soğanın tarladaki kilogram fiyatı ile tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından yakınıyor. Üreticiler market ve pazarda yüksek fiyattan satılan soğanın bu yıl tohum fiyatlarını etkileyeceğinden de endişe ediyor.

Vatandaşlarımız da soğanı yüksek fiyattan yiyordu. Fakat şu anda fiyatlar kilogramı 1 liraya kadar düştü.

Tahmin ediyorum bu seviyeyi korur. İlk hasat ürünlerimizi genelde İstanbul, Trabzon, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine gönderiyoruz. Ülkemizde bu yıl soğan ekimi az yapıldı.