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Soğandaki rekor artışın sebebi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.06.2018 17:48 | Son Güncelleme

Sofralarımızın vazgeçilmesi soğan fiyatları son günlerde rekor kırdı. Soğanın kilogram fiyatının 7 liraya kadar çıkmasının en büyük sebeplerinden birinin de ekim alanlarının düşmesi olduğu belirtildi

Soğandaki rekor artışın sebebi belli oldu

Geçen sene çok düşük rakamlara satılan, hatta elde kalarak dökülen soğan, son zamanlarda benzininin litre fiyatını bile solladı. Soğan üreticileri, geçen sene çok zarar ettiği için de, bu yıl soğan ekim alanlarını azalttı. Hal böyle olunca da üretimi azalan soğanın fiyatları tavan yaptı. Bunun yanında iklim şartlarının da soğan üretimini etkilediği söylenirken, çözüm yolunun ise programlama ve iyi depolama şartlarından geçtiği ifade edildi.

'CİDDİ MALİYETLERİ VAR'

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, soğanın üretiminin istikrarlı olabilmesi ve üreticinin zarar etmemesi için iyi bir depolama alanının olması gerektiğini ifade ederek, “Ya tutarsa diye ekiyorsun. Soğanın ciddi maliyetleri var. Kilo maliyeti olarak 40 kuruşa denk geliyor. Dönüm bazında düşündüğün zaman 2 bin lirayı buluyor. Ciddi rakamlar bunlar. Çöpe attığın zaman hem milli servete yazık hem de çiftçinin belini doğrultması çok zor oluyor. Dalgalanma istikrarlı üretimi yok ediyor. İstikrarlı üretim için programlama ve iyi depolama şartları lazım. Bunları yapamadığımız zaman bu dalgalanmaları hep yaşamak zorunda kalacağız. Bunlar ne çiftçiye ne de tüketiciye fayda sağlıyor. Ekim alanları düşüyor. İklim şartları da hastalık getiriyor. Verimi ve hasatın süresini etkiliyor. Çözümü çok kolay aslında, belirli bir program yazmak. Ülkemizde her ürünü üretmek mümkündür. İstenildiği kadar da üretilir ama fiyat ve depo şartları lazım. Çiftçi ve tüketici için tarımda ciddi bir program gerekiyor. Ürettiğimiz ziyan olmamalı. Hep Hollanda örneğini söylerim. Bunlar istikrarlı üretimden dolayı böyle üretim yapabiliyorlar. Hiçbir şey ziyan olmuyor. 3 sene önce her yerde tereyağı dağları oluşmuştu. Geçen sene de dünyada en büyük fiyat artışı tereyağında yaşanmıştı. Yani bunları yapabilmek lazım” dedi.

'200 TON SOĞAN SÖKTÜM'

Eskişehir’de manavcılık ile uğraşan Tarçın Somun geçen sene 200 ton soğan döktüğünü ve şuanda da soğanının olmadığını ifade ederek, “Bu kadar da fiyat olmasını istemiyorum. Şu anda Adanalı 3- 5 tüccarın elinde piyasa. Düşmesi de mümkün değil çünkü ekim yok. Soğan hâl de altı lira. Sabah 2 çuval soğan aldım ve 740 lira para verdim. Bu paraya geçen sene 2 ton soğan alıyordum. Eskişehir’e günlük en az 20 kamyon soğan giriyordu. Şu an gelen 3 kamyon” şeklinde konuştu.

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