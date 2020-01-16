Soğuk hava hamsiyi sofraya getirdi

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Karadeniz'de havaların soğumasıyla balıkçı tezgahlarında son günlerde daha çok yer bulmaya başlayan hamsi, düşen fiyatıyla vatandaştan rağbet görüyor.

Karadenizli balıkçılar, geçmiş aylarda bol miktarda avlayamadıkları hamsiyi son günlerde ağlarına çekmenin sevincini yaşıyor.

Kilogramı bir süre önce 15 lirayı bulan hamsi, balıkçıların son iki günde yaptığı avın ardından tezgahlarda 5 liradan satılmaya başlandı. Bazı balıkçıların ise 3 kilogramını 10 liradan satışa sunduğu hamsi, Trabzon Balık Pazarı'na gelen vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, son günlerde Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçıların bol miktarda hamsi avı yaptığını belirtti.

Avın yüksek düzeyde olmasının tezgahlara da yansıdığına işaret eden Mutlu, fiyatlarda yaşanan düşünün talebi de artırdığına dikkati çekti. Mutlu, şöyle devam etti:

"Son günlerde avlanan hamsinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Karadeniz'de parça parça avlanmalar yapılıyor. Hamsinin bol avlanması fiyatları da geriye çekiyor. Şu anda 5 liradan satılan hamsi vatandaş için de bir fırsattır. Zira hava değişiklikleri ve avlanma koşulları her zaman aynı şekilde olmuyor. Hamsinin fiyatı, yarın bol avlanmadığı takdirde yeniden yükselebilir."