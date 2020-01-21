Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı

’’Elektrikli ısıtıcılar en çok kış mevsiminin geç geldiği dönemde satılıyor’’ Elektrikli ısıtıcıların, kış mevsiminin geç deldiği dönemde fazla satıldığına dikkat çeken Korkusuz, ’’Türkiye’nin farklı noktalarında 700’ün üzerinde lokasyona sahibiz. Satış için her ay yaklaşık 120 bin evi ziyaret ediyoruz, servis için de 130 bin evi ziyarete diyoruz. Bu nedenle piyasanın nabzını çok yakından tutuyoruz. Herkesin bildiğinin aksine ülkemizde elektrikli ısıtıcıların satışı, kışın sertliği ile alakalı değil, kış mevsimine geçişin uzunluğu ile alakalıdır. Elektrikli ısıtıcıların en çok satıldığı dönem; kış mevsiminin geç geldiği ve geç çıktığı dönemler oluyor. Ara dönemler ne kadar uzunsa o kadar çok satış oluyor. Bu sene de kışa geç girdiğimiz için uzun bir satış dönemi yaşadık. Elektrikli ısıtıcı satışlarımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında artış oldu. Hatta ara üretimle kapasitemizi artırmak zorunda kaldık’’ dedi.

’’Eylül, Ekim, Kasım ayındaki ısıtıcı satışları, Ocak, Şubat ayından daha yüksek oluyor’’

Ara dönemlerdeki satışlara vurgu yapan Korkusuz, ’’Ara dönemde yani Eylül, Ekim, Kasım ayındaki ısıtıcı satışları, Ocak, Şubat ayından daha yüksek oluyor. Mart ve Nisan ayında da yoğun bir ısıtıcı satışı bekliyoruz. Çünkü vatandaşlar elektrikli ısıtıcıyı ana çözüm olarak değil, geçici çözüm olarak kullanıyorlar. Ana çözüme geçmeden önceki ara dönemde elektrikli ısıtıcı talebi daha yüksek seyrediyor’’ şeklinde konuştu.

’’Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki satışlarımız, Doğu Anadolu’dan daha fazla’’

Türkiye’nin her tarafında hizmet verdiklerini bildiren Korkusuz, ’’Doğrudan satışın Türkiye’deki en iyi uygulayıcı firması olduğumuzu söyleyebiliriz. Ev ziyaretlerini çok yoğun yapıyoruz. Isıtıcıyı, kışın sert geçtiği yerlerde değil, az soğuğun daha uzun olduğu yerlerde daha fazla satıyoruz. Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki satışlarımız, Doğu Anadolu’dan daha fazdır. Çünkü soğuğa geçiş çok hızlı olduğu için Doğu Anadolu’da ana çözümü elektrikli ısıtıcıyla kurmazlar. Bu bölgede elektrikli ısıtıcı talebi daha az olur. Daha ılıman bölgelerde kışa geçiş daha uzun ve zayıf olduğu için elektrikli ısıtıcıyla geçici çözüm arayışları daha yüksek seyreder. O bölgelerde elektrikli ısıtıcı satışları daha yüksek oluyor’’ diye konuştu.