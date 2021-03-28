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ŞOK hafta sonu açık mı? Hafta sonu için ŞOK market çalışma saatleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2021 00:06 | Son Güncelleme

28 Mart sokağa çıkma yasağında açık olan marketler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pazar günü hizmet vermeye devam edecek olan ŞOK market çalışma saatleri duyuruldu. Peki, Pazar günü ŞOK market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, ayrıntılar...

ŞOK hafta sonu açık mı? Hafta sonu için ŞOK market çalışma saatleri

Çok yüksek riskli ve yüksek riskli illerde uygulanacak olan 28 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağında, vatandaşlar evlerine en yakın fırın, market, kasap, bakkal gibi yerlerden alışveriş ihtiyaçlarını belirlenen çalışma saatlerinde karşılayabilecek. Peki, ŞOK market Pazar günü saat kaçta açılacak? İşte, 28 Mart ŞOK market çalışma saatleri

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, manav, kasap, market gibi yerler belrili saatlerde açık olacak. ŞOK market hafta içi 07.00- 20.00 arası çalışırken, Hafta sonu 10.00- 17.00 arası hizmet veriyor.

HAFTA SONU YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, vatandaşlar belirli saatlerde market ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek.

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