Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü

Şok Marketler, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren döneme ilişkin dördüncü çeyrek sonuçlarını ve 2018 yılına ait on iki aylık rakamlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. KAP’ a yapılan açıklamaya göre, gıda perakende zinciri ŞOK Marketler, 2018’de konsolide satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 35,2 artırarak 12,1 milyar TL’ye çıkardı.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE 6 BİN MAĞAZA

Şok Marketler, 2015 yılından bu yana devam ettirdiği her gün 3 mağaza söylemini 2018’de de sürdürdü. Gıda perakende zinciri toplam mağaza sayısını 2018 yılında bin mağaza artırarak, 264 Şok Mini mağazasıyla birlikte 31 Aralık 2018 itibariyle 6 bin 364’e yükseltti.

Bahsi geçen şirket, yeni mağazaların da etkisiyle 2018’de de istihdama desteğini sürdürerek, 4 bin yeni iş imkânı sağladı. Çalışan sayısını 27 binin üzerine çıkardı. 2017 yılsonundaki 2,2 milyar TL tutarındaki net borç rakamına karşılık, şirket halka arzdan elde ettiği gelirlerle borçlarını kapattı ve 31 Aralık 2018 itibariyle 12,1 milyon TL’lik net nakit pozisyonuna geçti.