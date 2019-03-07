FİNANS

Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden biri olan Şok Marketler (SOKM), 2018 yılını yüzde 35 büyüyerek 12,1 milyar TL konsolide satış geliri ve 4 bin yeni istihdamla kapattı.

Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü

Şok Marketler, 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren döneme ilişkin dördüncü çeyrek sonuçlarını ve 2018 yılına ait on iki aylık rakamlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. KAP’ a yapılan açıklamaya göre, gıda perakende zinciri ŞOK Marketler, 2018’de konsolide satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 35,2 artırarak 12,1 milyar TL’ye çıkardı.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE 6 BİN MAĞAZA

Şok Marketler, 2015 yılından bu yana devam ettirdiği her gün 3 mağaza söylemini 2018’de de sürdürdü. Gıda perakende zinciri toplam mağaza sayısını 2018 yılında bin mağaza artırarak, 264 Şok Mini mağazasıyla birlikte 31 Aralık 2018 itibariyle 6 bin 364’e yükseltti.

Bahsi geçen şirket, yeni mağazaların da etkisiyle 2018’de de istihdama desteğini sürdürerek, 4 bin yeni iş imkânı sağladı. Çalışan sayısını 27 binin üzerine çıkardı. 2017 yılsonundaki 2,2 milyar TL tutarındaki net borç rakamına karşılık, şirket halka arzdan elde ettiği gelirlerle borçlarını kapattı ve 31 Aralık 2018 itibariyle 12,1 milyon TL’lik net nakit pozisyonuna geçti.

'2008'DE DE 4 BİN YENİ İSTİHDAM SAĞLADIK'

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ŞOK Marketler olarak, 2018 yılında da yenilikçi ve büyüme odaklı iş modelimizle, Türkiye gıda perakende sektörünün en hızlı büyüyen market zinciri ve sektörün öncülerinden biri olmaya devam ettik. Hem dünyada hem de ülkemizdeki zorlu piyasa koşullarına rağmen, ŞOK Marketler olarak büyük bir sorumluluk üstlendik ve ne mutlu ki başarılı sonuçlar elde ettik. 2018'in ilk yarısında 2,3 milyar TL ile son 10 yılın Türkiye’deki en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştirdik. Ülkemize tam da ihtiyaç olan bir dönemde yabancı sermaye girişi sağladık. Yüksek performans kültürünü odağımıza alarak büyümemizi devam ettiriyoruz. 2018’de yeni açılan mağazalarımız, başarılı iş modelimiz, piyasadaki konumumuz, yetkin çalışan kadromuz ve dinamik iş yapımızla performansımızı artırmayı sürdürdük. Üreticilerden doğrudan alım yaparak, taze olarak sunduğumuz meyve ve sebzede fiyatlarımızı sabitleyerek tüketicilerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha gösterdik. Hizmete açtığımız bin yeni Şok mağazası ve 264 Şok Mini mağazasıyla birlikte Türkiye’nin 81 ilinde toplamda 6 bin 364 mağazaya ulaştık. Her yıl ortalama 4 bin kişiye istihdam sağlama politikamız, açtığımız yeni mağazalarla bu yıl da devam etti ve 2019 yılına toplamda 27 binin üzerinde çalışanımızla girdik” ifadelerini kullandı. KAYNAK:İHA

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