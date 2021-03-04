ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri

Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri de farklı olan ŞOK market, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde diğer günlere göre daha erken saatte kapanıyor. Her hafta biribirinden farklı indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan ŞOK’un saat kaçta açılıp kaçta kapandığı ise internet sitesinde paylaşılıyor.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?



Her hafta birbirinden uygun ürünleriyle müşterilerine hizmet veren ŞOK market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu ise 10.00 ve 17.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Öğle arası tatili bulunmayan ŞOK marketler, resmî tatillerde de çalışıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde ŞOK marketleri saat 10.00'da açılıp, saat 17.00'da kapanıyor.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatlerinde hizmet gösterirken, vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar dışında) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımızın dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor. Aynı saatlerde bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabiliyor.