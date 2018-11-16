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'Solucan gübresi' ev hanımının iş kapısı oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Karabük'te hobi olarak solucan gübresi üretimine başlayan Zeynep Köyüstü, işi büyüterek eşiyle 2 ay önce kurduğu tesisle ticarete atıldı.

'Solucan gübresi' ev hanımının iş kapısı oldu

Safranbolu'da yaşayan ev hanımı ve bir çocuk annesi 39 yaşındaki Zeynep Köyüstü, bir yıl önce hobi olarak solucan gübresi üretimine başladı. Bu işle ticarete atılmaya karar veren Köyüstü, daha önce tavuk çiftliği olarak kullanılan tesisi kiralayarak eşiyle onardı.

Burada solucan gübresi üretimine başlayan Köyüstü, "Genç Çiftçi" projesinden aldığı destekle de sera kurdu.

Ürettiği solucan gübresiyle serada sebze yetiştiren Köyüstü, müşterilerine hem gübre satıyor hem de uygulamalı olarak üretimini gösteriyor.

Evindeki yemek atıklarını da değerlendirerek katı ve sıvı olmak üzere ayda 3 ton gübre üreten Köyüstü, katı gübrenin kilogramını 25, sıvı gübrenin kilogramını da 3 liradan satıyor.

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'EVSEL ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Zeynep Köyüstü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hobi olarak solucan gübresi üretmeye başladığını söyledi.

Daha sonra işi ticarete dökmek istediğini belirten Köyüstü, "Hobi olarak küçük bir yerde başladık. Sonra bu işten para kazanmak da istedik. Sera kurduk. Serada ürettiğimiz gübreden ürün yetiştirip insanlar bunu görsün, organik ürünü bizzat tatsın istedik. Organik beslenmek de istedik." diye konuştu.

Köyüstü, internet ortamında bu işle uğraşanları gördüklerini belirterek, "Bizim gibi başlayanları gördük. Onlardan da ilham aldık. Biz de deneyelim dedik. KOSGEB'den de destek almak istiyoruz. Başvurumuzu yaptık, projeyi sunduk. Bir süreç var, onun sonunda destek olacak." dedi.

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Daha önce tavuk çiftliği olan bir tesisi kiralayarak eşiyle onardıklarını dile getiren Köyüstü, "Tesisi kurduğumuz alan kötü durumdaydı, eşimle çalışarak düzene soktuk. 6-7 ay önce tuttuk burayı. Buranın tadilatıyla uğraştık. Sonra üretim başladı. Çok fazla zahmeti yok. 3 günde bir sulama yapılıyor, haftada bir yemleme yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Köyüstü, yemlemede büyükbaş hayvan gübresi kullanıldığını aktararak, çay posası, yumurta kabuğu, sebze ve meyve kabuğu gibi evsel atıkları çöpe atmadığını burada değerlendirdiklerini kaydetti.

Ürettikleri solucan gübresiyle serada marul yetiştirdiklerini anlatan Köyüstü, gelenlere hem gübre üretimini hem de kullanımını uygulamalı gösterdiklerini sözlerine ekledi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
solucan gübresi girisimclik Safranbolu

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