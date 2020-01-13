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  4. Sömestr tatilinde "İsfanbul"da 360 derece eğlence

Sömestr tatilinde "İsfanbul"da 360 derece eğlence

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

İsfanbul Alışveriş Merkezi'nde sevilen karakter "Niloya" ve onun en yakın arkadaşı "Tospik"in hikayeleriyle başlayan etkinlik dizisi, sömestr tatili boyunca tiyatro ve atölye etkinlikleriyle devam edecek

İSTANBUL (AA) - İsfanbul Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde minik konukları için hazırladığı eğlenceli aktiviteleriyle ilk dönemin yorgunluğuna son veriyor.

İsfanbul Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sevilen karakter "Niloya" ve onun en yakın arkadaşı "Tospik"in hikayeleriyle başlayan etkinlik dizisi, sömestr tatili boyunca tiyatro ve atölye etkinlikleriyle devam edecek.

Minik ziyaretçileri için sömestr tatilinde eğlenceli olduğu kadar öğretici etkinliklere de ev sahipliği yapmaya hazırlanan İsfanbul AVM, ilk dönemin yorgunluğunu miniklere unutturmayı hedefliyor.

Yarıyıl tatili boyunca minik misafirlerine eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlayan İsfanbul AVM’de etkinlik dizisi, 18-19 Ocak tarihlerinde sevilen lisanslı karakter "Niloya" ve en yakın dostu "Tospik" ile başlıyor.

20 Ocak Pazartesi günü Balon Show, 21 Ocak Salı günü Pinokyo tiyatro oyunuyla devam edecek olan etkinlik dizisi, 22 Ocak Çılgın Kurbağa atölye çalışması ile minikleri başka bir deneyimle buluşturmayı amaçlıyor.

23 Ocak- 1 Şubat arasında gerçekleşecek etkinlikler, 2 Şubat Keloğlan Tiyatro oyunu ile son bulacak.

Düzenlendiği etkinliklerle minik misafirlerine muhteşem bir yarıyıl tatili vaat eden İsfanbul AVM, bu etkinliklere ücretsiz olarak tüm çocukları davet ediyor.

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İsfanbul Alışveriş Merkezi,

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