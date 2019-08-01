Son 3 yılda Kapadokya’ya gelen turist sayısı yüzde 85 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Kapadokya, 2019 yılının ilk altı ayında İstanbul ve Antalya’dan sonra yabancı turistlerin en çok konakladığı üçüncü yer oldu. Kapadokya’yı ziyaret eden yabancıların sayısı incelendiğinde ise Çinliler 156 bin ile birinci, Tayvanlılar 47 bin ile ikinci ve Güney Koreliler 42 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Son yıllarda turist sayısında yaşanan artışlarla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Kapadokya, 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.

KAPADOKYA'YA 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Önümüzdeki yıllarda Kapadokya’nın, turizm sektörüne katkısının artacağını söyleyen ve geliştirecekleri üç termal otel konseptinin detaylarını paylaşan Museum Hotel’in Kurucusu Ömer Tosun, "Kapadokya’nın bilinmeyen jeotermal potansiyellerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Hali hazırda 40 dereceden 110 dereceye kadar farklı sıcaklıklara ulaşmış bulunuyoruz. Bunların geliştirilmesiyle birlikte, jeotermal enerji santrali, lüks termal sağlık otelleri ve seracılık alanlarında yatırım yapmayı planlıyoruz. Termal sağlık turizmi projemizin planlama süreci devam ediyor. Bir aksilik olmazsa en geç 2020 yılında faaliyete geçirmeyi arzu ediyoruz. 165 dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilecek proje için yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapacağız" dedi.