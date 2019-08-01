FİNANS

Son 3 yılda Kapadokya’ya gelen turist sayısı yüzde 85 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin sayısı 2019’un ilk 6 ayında son 3 yılda yüzde 85 artarak 1 milyon 250 bine ulaştı. Kapadokya’ya en çok turist Asya ülkelerinden gelirken yıl sonuna kadar 3 milyon turistin ağırlanması bekleniyor.

Son 3 yılda Kapadokya’ya gelen turist sayısı yüzde 85 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Kapadokya, 2019 yılının ilk altı ayında İstanbul ve Antalya’dan sonra yabancı turistlerin en çok konakladığı üçüncü yer oldu. Kapadokya’yı ziyaret eden yabancıların sayısı incelendiğinde ise Çinliler 156 bin ile birinci, Tayvanlılar 47 bin ile ikinci ve Güney Koreliler 42 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Son yıllarda turist sayısında yaşanan artışlarla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Kapadokya, 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.

KAPADOKYA'YA 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Önümüzdeki yıllarda Kapadokya’nın, turizm sektörüne katkısının artacağını söyleyen ve geliştirecekleri üç termal otel konseptinin detaylarını paylaşan Museum Hotel’in Kurucusu Ömer Tosun, "Kapadokya’nın bilinmeyen jeotermal potansiyellerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Hali hazırda 40 dereceden 110 dereceye kadar farklı sıcaklıklara ulaşmış bulunuyoruz. Bunların geliştirilmesiyle birlikte, jeotermal enerji santrali, lüks termal sağlık otelleri ve seracılık alanlarında yatırım yapmayı planlıyoruz. Termal sağlık turizmi projemizin planlama süreci devam ediyor. Bir aksilik olmazsa en geç 2020 yılında faaliyete geçirmeyi arzu ediyoruz. 165 dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilecek proje için yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapacağız" dedi.

Türkiye’deki termal turizm mantığı ile dünyada uygulanan termal sağlık turizm mantığı arasında ciddi bir uçurum olduğunu da sözlerine ekleyen Ömer Tosun, "Önemli bir turizm merkezi olan Kapadokya’da termal turizmin özel bir konseptle birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kapadokya’ya termal turizmi de kazandırdığımızda, bölge çok daha hızlı bir turizm ivmesi yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.

'TURİZMDE KALKINMAK İÇİN ÖZGÜN VE GÜÇLÜ MARKALARA İHTİYAÇ VAR'

Avrupa’nın en iyi butik oteli ve Türkiye’nin tek müze oteli ünvanlarına sahip olan Museum Hotel’in başarısında en önemli etkenin özgün konsept oluşturmak olduğunu belirten Ömer Tosun, "Ülkemizin turizm alanında kalkınması için özgün projelere ihtiyacı var. Maalesef zaman zaman ismimizi kullanarak birtakım projelere girişenler olduğunu görüyoruz. Museum Hotel, binlerce yıllık mağara odaların ve birbirinden kıymetli taş evlerin titiz restorasyon çalışmaları sonucunda 2003 yılında hizmet vermeye başladı. Kapadokya’nın en özel bölgesi olan tarihi Uçhisar kalesinin yamaçlarında yer alan hotelimiz, geçmiş ile bugünü harmanlayan ‘müze otel’ konseptine sahip özel bir yapı. Tüm turizmcilere aynı şekilde kendi özgün fikirlerinden beslenmelerini ve hak ihlallerinde bulunmamalarını öneriyorum" dedi.

Oluşturdukları marka ve konseptle dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçileri ağırladıklarını belirten Ömer Tosun, "Tüm dünyada lüks seyahat sektöründe önemli bir yere ulaştık. Dünya otelcilik sektörünün en prestijli ödüllerinden olan International Hotel Awards’ta ‘en iyi otel mimarisi’, en iyi otel restorasyonu ve yenilemesi’ ödüllerinin de sahibi olduk. 15 yılı aşkın süredir Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı misafirlerin de öncelikli tercihlerinden biri konumundayız. Museum Hotel şu an ağırlıklı olarak ABD, Brezilya, Çin ve Meksika’dan misafir ağırlıyor" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya turist

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