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Son dakika! 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2019 00:08 | Son Güncelleme

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Son dakika! 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Ayrıntılar geliyor...

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