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Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteğe zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 09:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek 1500 TL'ye çıkarıldı.

Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteğe zam geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısına başkanlık yaptı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15’inci toplantısında, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek 1500 TL’ye çıkarıldı.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÖDENEN DESTEĞE ZAM GELDİ

Toplantıda, dini bayramlarda 1000'er TL ile temmuz ayında 15 Temmuz'a ithafen 3 bin TL verilmesi kararı da alındı. Bu kapsamda, Nisan 2020'den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verildiği belirtildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
oylar yükleniyor...
çok az asker olan şehit yakınları da çok az alıyor bedel bu kadar mı
ölenlere rahmet diliyorum yakınlarına baş sağlığı diliyorım bugun ülkenin yçnetilememesindem dolayı hepimiz niyazi olduk bunuda birikeri görsün artık
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