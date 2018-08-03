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Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz" dedi.

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezindeki toplantı solununda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planının ilk aşamasını açıklıyor. Programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtıyor.

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor. Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

**İşte Erdoğan’ın konuşmalarından 20 bin kişiye müjde çıktı;

Fiziki altyapıdaki gelişmelere rağmen eğitim öğretim içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. 700 okulumuzu güvenlik yönetim sistemine entegra ediyoruz. Her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlayacağız.

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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli öğretmen Cumhurbaşkanı Erdoğan atama

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Sayın Başkanım. 20000 oldukça az. 2018 kpss ile 40000 atama bekliyoruz.
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