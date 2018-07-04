Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Kurban Bayramı’na 1.5 ay gibi bir süre olmasına rağmen zincir hipermarketler şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zam uygulayacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul’da Kurban Bayramı’na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

MALİYET FİYATI ARTIRABİLİR

Sabah Gazetesi'nden Pınar Çelik Nacar'ın haberine göre, bu yıl küçükbaş hayvanın ortalama 1,000, büyükbaşın ise ortalama 7000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini dile getiren Tunç, en büyük sıkıntının yükselen Döviz kuru nedeniyle maliyeti artan yem ve yakıt olduğunu kaydetti.