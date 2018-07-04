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Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak, 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor.

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Kurban Bayramı’na 1.5 ay gibi bir süre olmasına rağmen zincir hipermarketler şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zam uygulayacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul’da Kurban Bayramı’na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

MALİYET FİYATI ARTIRABİLİR

Sabah Gazetesi'nden Pınar Çelik Nacar'ın haberine göre, bu yıl küçükbaş hayvanın ortalama 1,000, büyükbaşın ise ortalama 7000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini dile getiren Tunç, en büyük sıkıntının yükselen Döviz kuru nedeniyle maliyeti artan yem ve yakıt olduğunu kaydetti.

Buna bağlı olarak hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının da muhtemel olduğunu vurgulayan Tunç, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 6 bin ile 22 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 lira ile bin 200 lira arasında satışa çıkmıştı.Yapılan satışlardan ise toplamda 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti.

KİLO FİYATI 20 LİRADAN BAŞLAYACAK

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Tunç, “Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar” diye konuştu. Geçen yıl satılan küçükbaş hayvan sayısı ise 2.2 milyon oldu.

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2018 kurbanlık fiyatları küçükbaş büyükbaş kırmızı et

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
emeklilerinki bedavaya geliyorda biz asgari ücretliler ne yapalım kira olmuş 900lira yemin ederim imkanım olsa şu ülkede 1 dakika durmam. nasıl olsa bir 5 sene daha bu ülkeden bir yol olmaz
çok para
hükümet bu zam haberini enflasyon farkına yansıtacak mısın yoksa görmezden gelip enflasyonu yine düşük mü göstereceksin ???
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