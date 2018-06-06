FİNANS

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.06.2018 10:16 | Son Güncelleme

KİT'lerde çalışanlar başta olmak üzere kriterlere takılarak kadro alamayan taşeronlar için de çalışma başlatıldı.

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Hükümet sözünü tuttu, kamuya geçişleri tamamlanan 1 milyon taşeron işçisinin hem geliri arttı hem de özlük hakları iyileşti.

Takvim'in haberine göre KİT'lerde çalışanlar başta olmak üzere kriterlere takılarak kadro alamayan taşeronlar için de çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 85 bin kişinin kadroya geçişini öngören çalışmanın 1-2 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maliye bu konuda çalışıyor. Hazine'nin görüşü bekleniyor. 1-2 güne kadar iyi, olumlu haber gelir" dedi.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şansMaliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Zonguldak'ta verdi! Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alıncak!Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Zonguldak'ta verdi! Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alıncak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taşeron kadro KİT çalışanı

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 13 yorum
vaaaayyy güzel seçim yatırımı . hem ye kürküm ye hem yedir kürküm yedir .şimdi bu kadrolar dağıtılırken vay babam vay yeni vekiller yaptıklarımı seçim yatırımını üçe beşe katlarlar. yüzbinlece genç 15 20 yıl okuyup iş sahibi olmak için boşa kürek çekerken , bu iktidar sağdan soldan üç beş oy alacak diye önüne gelene devlet kapısını açıyor . halkına haksızlık yapanın sonu haklı olacaktır.
Kamu kurumlarında İşkur dan (TYÇP) çalışanlar için kadro niye düşünülmüyor. Bunlar bu vatanın evlatları değilmi?
taşörenin maaşı arttı derken , şirket 2000 yatırırken devlet 1800 yatırıyor.
GÖRECEZ
Bende bugün MÜJDE yokmu? diyecektim tam meğer varmış.
tüm vatandaşa kadro verin verin babam verin ülke gıdım gıdım iflasa gidiyor
belediye gitim geçen bir iş için cay ocağında 6 personel ne yapıyorsunuz abi burda takılıyoruz takılın takılın bitirdiniz lan devleti
yazıklar olsun belediye calisaniyiz sabaha kadar çöp topluyoruz 2 bin lira para aliyorduk kadro dediniz belediye sirketine gectik üstelik yemek paramız günlük 5 tl oldu biz de adam gibi kadro istiyoruz bizim le aynı işi yapan 5 bin lira alıyor hakkımızı helal etmiyoruz
YİNE KANDIRIYORLAR...
yürüyün be kim tutar sizi 16 yıldır yapmadıklarınızı seçim yatırımı olarak yapın
Devlet ve KİT'lerde çalışanlar AKP öncesi kadrolu idi. Kim kaldırdı; akp,neden;devlet işlemiyor. Şimdi herkesi kadroya alıyorlar. Ne değişti de böyle bir gereklilik doğdu? Düşünün lütfen. Kötü siyaset, kötü politikalar devleti yap boz tahtasına çevirdi.Neresinden bakarsanız tutarsızlıklar ortada.
Biz kadro aldıkta ne oldu ? daha güvenlik soruşturması nedeniyle ne ikramiye alabildik ne promosyon . nede maaşa zam ! çalışma saatimiz fazla oldu maaşımızı gününde alamıyoruz boş kadro
MÜJDELER SADECE DEVLETLE BAĞLANTILI OLANLARA MI VAR ? ÖZEL SEKTÖRE NEDEN KİMSE EL ATMIYOR 12 / 14 SAAT ÇALIŞANLAR VAR. CUMARTESİ TAM GÜN + RESMİ TATİL VS.. ÇALIŞMAYA DEVAM. BİR ÇOK FİRMA MESAİ PARASINDA VERMİYOR :(((( HER PATRON KAFASINA GÖRE KURAL KOYUYOR :(((
Diğer Haberler
Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Patrona 'pinti' dedi tazminatsız kapıya konuldu

Patrona 'pinti' dedi tazminatsız kapıya konuldu

Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini değiştirdi

Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini değiştirdi

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Zonguldak'ta verdi! Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alıncak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Zonguldak'ta verdi! Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alıncak!

Üretici isyanda! Kilosu 15 liradan 80 kuruşa düştü

Üretici isyanda! Kilosu 15 liradan 80 kuruşa düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.