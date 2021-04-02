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Son Dakika: AK Parti'den ekonomiye ilişkin kanun teklifi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Son Dakika: AK Parti'den ekonomiye ilişkin kanun teklifi

AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. (AA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kısa çalışma ödeneği ile geçinmeye çalışanlara ne olacak diye sorsam ? ve hala iş yerimiz açılmadı. ve bu ay son maaşımızı alacağız. ya sonra
10 gün karantinaya aldiniz rapor parasi 8 güne 630 lira yatırmışlar 2 günüde kesiyorlar üstelik para hesaplarken son 3 ayı hesaba katıyorlar buda ocak öncesinide kapsadiginda hesaplarlarken brüt tutar 2020 ye kaçıyor allah belanızı versin 5 parasız Şap gibi ortada bıraktınız beni uyanıksınız
Okulllarda çalışan 30 bin güvenlik görevlisi 1 ay sonra işsiz kalacaklar, onlar için bir çözüm düşündünüzmü acaba.
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