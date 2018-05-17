FİNANS

Son dakika! Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2018 04:28 | Son Güncelleme

Hükümet benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerde meydana gelen yüksek fiyatlara karşı özel tüketim vergisinde düzenlemeye gitti. Ürünlere gelecek zam oranı kadar ÖTV oranında indirim yapılacak.

Son dakika! Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle yüksek seviyeye çıkan benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerin fiyatlarına yönelik hükümetten önemli bir adım geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, bugün itibariyle bu ürünlerde meydana gelecek artış miktarı kadar ÖTV oranı azaltılacak. Böylece petrol fiyatları ve döviz kuru artışından dolayı meydana gelecek fiyat artışları vatandaşa yansımayacak.

Düzenlemeyle, petrol fiyatlarında ve döviz kurunda azalma meydana gelmesi halinde ise bu ürünlerde bugün itibariyle geçerli olan ÖTV oranları uygulanacak.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Durmuş Yılmaz'dan önemli 'kur' iddiasıDurmuş Yılmaz'dan önemli 'kur' iddiası
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklamaBaşbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÖTV akaryakıtta ÖTV

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

2018 yılında Türkiye’de en az yakıt tüketen araçların listesi

2018 yılında Türkiye’de en az yakıt tüketen araçların listesi

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Durmuş Yılmaz'dan önemli 'kur' iddiası

Durmuş Yılmaz'dan önemli 'kur' iddiası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Durmuş Yılmaz'dan önemli 'kur' iddiası

Durmuş Yılmaz'dan önemli 'kur' iddiası

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklama

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten açıklama

Halk Ekmek'in ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Halk Ekmek'in ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Deniz trafiğine de 'EDS' geliyor

Deniz trafiğine de 'EDS' geliyor

Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanı Ariel'e sert yanıt

Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanı Ariel'e sert yanıt

Ev alacaklar dikkat! Kampanyadaki 150 proje belli oldu

Ev alacaklar dikkat! Kampanyadaki 150 proje belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.