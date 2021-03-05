Son Dakika: Altın son 9 ayın en düşük seviyesinde!

Dolar/TL kuruna bağlı olarak, küresel altın fiyatlarını içleyen yurt içi piyasada gram altın 409 çeyrek 672 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Ons altın Haziran 2020’den beri en düşük seviyesi olan 1692 dolara geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini belirtti. Bu durumun altın fiyatlarını baskıladığını belirten analistler, dolar endeksinin de desteklendiğini belirtti.

ALTINDA SON 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Hafta başından bu yana yüzde 2’den fazla düşüş kaydederek ons başına 1700 doların altına inen altın fiyatları, 9 ayın en düşük düzeyine yerleşti.

İç piyasada ise gram altın 409 çeyrek 672 liradan satılıyor.

FED Başkanı Jerome Powell, perşembe günü yaptığı konuşmada, “Fed, varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir” dedi.

İHA



